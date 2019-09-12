Son Dakika Haberleri: Metin Oktay yarın anılacak
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Metin Oktay yarın anılacak

25 dakika önce

Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde yarın anılacak.

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Türk futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından "Taçsız Kral" lakaplı Metin Oktay, vefatının 28. yıl dönümünde yarın anılacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Metin Oktay'ın Zeytinburnu'ndaki Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilecek anma töreni saat 11.00'de başlayacak.

Anma törenine, kulüp başkanı Mustafa Cengiz, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katılacak.

Zeytinburnu, Galatasaray, Metin Oktay, Kozlu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:14 Kaynak: AA
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