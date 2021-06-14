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Metin Öztürk: Biz Terimci, Öztürkçü, Elmasçı değiliz, biz olsak olsak Atatürkçü oluruz - Son Dakika

Metin Öztürk: Biz Terimci, Öztürkçü, Elmasçı değiliz, biz olsak olsak Atatürkçü oluruz

14.06.2021 22:31
Metin Öztürk: Biz Terimci, Öztürkçü, Elmasçı değiliz, biz olsak olsak Atatürkçü oluruz, System.String[]

Galatasaray Spor Kulübü Başkan adayı Metin Öztürk, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği (1905 AGS), ile bir araya geldi. Fatih Terim'le yola devam edip etmeyeceği sorusu üzerine, "Tüm röportajlarımızda şunu söylüyoruz. Biz Terimci, Öztürkçü, Elmasçı değiliz. Biz olsak olsak Atatürkçü oluruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi öncesi başkan adayı Metin Öztürk, Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği üyeleri ile Ankara Sanayi Odası Meclis salonunda bir araya geldi.

Metin Öztürk'ün yaptığı açıklamalardan satır başları:

"BİZ 6 YIL İÇİN GELİYORUZ, 3 YIL İÇİN DEĞİL"

"19 Haziran'daki seçim farklı bir önem taşıyor. Son 2 yılı hem dünya hem ülkemiz korona virüs ile mücadelede geçirdi. Bu en çok hasarı da Galatasaray'ımız aldı. 2019 yılındaki mali genel kurulda İbra-ibrasızlık aslında tüzüklerin, kanunların ve kuralların ne kadar önemli olduğunu gündeme getirdi. Bugüne kadar kulübümüz 3 bin ila 4 bin kişi ile oy kullanır, 300-400 kişiyle mali genel kurullarını yapardı. Sayımız artıkça mali genel kurullar, ibra ve ibrasılzıktan sonra iyice bir karmaşa ve kaos haline geldi. En son Mustafa Cengiz yönetimini, karşı listede olamama rağmen kendi Galatasaraylılık duruşum için ibra etmiştim. 2019 mart ayında. Benim arkadaşlarımdan ibra etmeyenlerde oldu. Bunlar çok normaldir. Biz bu konuya iş insanı vizyonu ile bakıyoruz. Önce bizim bir rehabilite etmemiz gerekiyor. Son 2 yılda mali genel kurulları yapmadık. Bunda en önemli konu pandemi. Bu dönemde 800 arkadaşımız üye oldu. Bunların hiçbir kusuru yok. Benimde üye yaptırdıklarım var. Fakat bir mali genel kurul geçirmedikleri için bir tereddüt oluşuyor. Bunlar yarın mahkeme kapılarına gidebilir, bu haziranda oldukları için. Biz 6 yıl için geliyoruz, 3 yıl için değil"

"4 TANE ANTRENMAN SAHASINI KENDİMİZ YAPTIRACAĞIZ"

Taahhüt ettikleri her şeye başlayacaklarını vurgulayan Öztürk, "En önemlisi Kemerburgaz. Sponsor olmak isteyen, oraya adını vermek isteyen bir çok firma, kuruluş ve şahıs var. Ama şunu söylüyoruz. Bunlar genel kurul iznine tabii. Baktık ki genel kurulda sıkıntı yaşanıyor en azından 4 tane antrenman sahasını kendimiz yapacağız. Bunu yapmazsanız o Florya'daki katma değeri yakalayamazsınız. Önce Kemerburgaz'a geçeceksiniz sonra Florya'yı Emlak Konut ile değerlendireceksiniz. Bu bir satış operasyonu değil. İnşaat hakkı zaten şuan sadece spor alanı olarak. Oradan gelecek 100 milyon dolarlık kaynak ki, orada bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Oradan gelecek kaynak, stadın isim sponsorluğu hakkını bunlar kısa sürede borçların yarısının ödenmesi şansını sağlıyor. Ama en önemlisi bugün bankalar karşısına oturduğunuzda bir futbolcu transferinde içerideki huzuru görmek ister. 3 sene içinde vaat ettiklerimizin yüzde 80'nini 1 yıl içinde yapacağız" açıklamasında bulundu.

"NİYETLER BAŞKA GERÇEKLER BAŞKA BİR ŞEYDİR"

Galatasaray'ın kulüp kaynaklarını beklemesi durumunda 20 Temmuz'daki maça altyapı ile çıkmak durumunda kalacağını belirten Başkan Adayı Öztürk, "Bankalar birliği sebebi ile kasa kolaylığı işinin olmayacağı söyleniyor. İsterseniz, irade koyarsanız onu da yaparsınız. Bugün sadece kulübün kendi kaynaklarını beklerseniz, yani yayıncı kuruluştan gelecek parayı, Şampiyonlar Ligi'ne kalırsanız oradan gelecek parayı, o zaman paf takımı ile 20 Temmuzda ki maça çıkarsınız. Çünkü 12 futbolcumuz yok. Niyetler başka gerçekler başka bir şeydir. Bugün söylemesi hoş değil ama kulübün ekonomik ortamında kaynakları dışında Ağustos'a kadar 373 milyon TL nakit ilave paraya ihtiyacı var. Bunu koyabilecek ekibi söylemek istemiyorum. Zor bir soru. Arayan 5-10 saniyede bulur" açıklamasında bulundu.

"FATİH TERİM BİZİM DEĞERİMİZ"

Üyelerden gelen, seçilmeleri durumda Fatih Terim ile yola devam edip etmeyecekleri sorusu üzerine Metin Öztürk, "Tüm röportajlarımızda şunu söylüyoruz. Biz Terimci, Öztürkçü, Elmasçı değiliz. Biz olsak olsak Atatürkçü oluruz. 3 hafta sonra maça çıkacaksanız Galatasaray'ın ayarları ile oynamamak lazım. Yani eldeki oyucuyu da gidecek oyuncuyu da Fatih Terim biliyor. Ayrıca Fatih Terim bizim bir değerimiz. Bizim dönemimizde bundan önceki yapılan hatalara düşmeyeceğiz" cevabını verdi.

Metin Öztürk: Biz Terimci, Öztürkçü, Elmasçı değiliz, biz olsak olsak Atatürkçü oluruz

Metin Öztürk, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Öztürk: Biz Terimci, Öztürkçü, Elmasçı değiliz, biz olsak olsak Atatürkçü oluruz - Son Dakika Spor


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