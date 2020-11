Metin Öztürk: Bu tür baskın seçimler kulübü sadece kaosa götürür

"Yeni Ribery vakaları Galatasaray'ı bekliyor"

Serhan TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, seçime hazır olduklarını belirterek, "19 Aralık'ta çoğunluk sağlanamazsa 26 Aralık Galatasaray'ın seçim tarihi. Seçimler mayıs ayında yapılmalı hep söylüyoruz ama Galatasaray'da baskın seçimler bazen mecburiyetten kaynaklanan, ekonominin kötü gitmesi gibi, yapılıyor. Dursun Özbek nefretini kullanarak hiçbir proje yapmayan bir başkan seçildi. Galatasaray gibi büyük bir camia yaklaşık 30 milyon taraftarıyla bunu hak etmiyor. Birinin nefreti üzerine birinin seçilmesi doğru değil. Biz 2 yıl önce yola çıktık ve bu baskın seçimlere hazırlık olsun diye 2 yıl öncesinden hazırlıklarımızı yaptık. Doğru tarih Mayıs 2021'dir. Bu tür baskın seçimler kulübü sadece kaosa götürür. Biz hazırız arzu ederiz ki diğer adaylar da hazır olsun" dedi.Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlığa aday olduğunu açıklayan Metin Öztürk basın mensuplarıyla bir araya geldi."YENİ RİBERY VAKALARI GALATASARAY'I BEKLİYOR"Nakit akışıyla birlikte 14 ay önce seçim için hazırlıklarına başladıklarını kaydeden Metin Öztürk, "Nakit akışımızla yaklaşık 14 ay önce başladık. 3-4 ay önce amatör branşların sponsorları dahil tüm çalışmalarımızı bitirdik. İlla bir baskın seçim yapacaklarsa insan sağlığını da düşünerek 700'e düşen vakalar döneminde yani temmuzda yapsalardı. Yönetimin biraz art niyetli bir seçim planladığını düşünüyorum. 26 Aralık'ta futbolculardan borç yoktur yazısı alınması gerekiyor. Yönetim birtakım bahanelere sığınarak divan toplantılarına katılmıyor. Bu yönetim, geçmiş dönem futbolcu borçları dahil 31 Ocak'a kadar tüm ödemeleri vermek zorunda. 26'sında seçileceksiniz, 30'unda mazbata alacaksınız, 31'inde belki de 20 milyon Euro ödemek zorundasınız. Yeni Ribery vakaları Galatasaray'ı bekliyor. Onun için bugünden yarına basına şeffaf olamıyorlarsa da en azından 100 imzayı toplayıp resmen aday olan adaylara geçmiş borçlar da dahil hepsini açıklamaları lazım. Benim işim yönetimi eleştirmek değil ama 26 Aralık'ta kim gelirse gelsin fotoğrafı net bilmeli. Galatasaray birilerinin hesapları uğruna 50 milyon Euro kaybetti. Florya'yı aldık diye seviniyorlar biz onu banka kredisiyle aldık. Florya bizim değil bankanın. Galatasaray'ın geleceği Kemerburgaz. Bizim en büyük hedefimiz o. Futbolcular Florya'da o beton gibi antrenman sahasında beton gibi sahada maç yaptıkları için adaleler zorlanıyor. Sizin yılda 8 milyon Euro verdiğiniz adam 6 hafta oynayamıyor. 10'uncu sıradaki takımların sahaları bizden daha iyi, bırakın rakiplerimizi. Bizim öncelikli projemiz Kemerburgaz. 1 yıl içinde göreve başlar başlamaz tüm işleri hallederiz. Günlük politikalarla bu işleri halledemezsiniz. Biz iş yapmak üzere geliyoruz. Ben bu kulübün yaşayan en eski üyelerinden biriyim. 65 yaş üstü saat 10 ile 13 arasında sokağa çıkabiliyor. Şu anki yönetim herhalde divandan intikam almak istiyor. 10'daki adam 12'de gelecek nasıl oy kullanacak. 18 yaş altında üyelerimiz var, onlar da 13'ten 16'ya kadar sokağa çıkabilecek. Bu çocukların da arabaları, şoförleri yok. Seçim seçim diyordunuz, yapıyoruz diyorlar. Galatasaray muhabirleri, lütfen, yalvarıyorum gazetecilik yapın. Bizim 10 gün önce söylediğimizi bugün seçim malzemesi yapıyorlar. 23 Nisan'da başbakan yapıyorlar ya çocuğu rica ediyorum bu arkadaşlara yapsınlar. Kim seçilirse seçilsin mayısta bir daha seçim var. Böyle saçma PR'larla uğraşmayalım. Bu gitsin de kim gelirse gelsin gibi saçma sapan bir şey olur mu? Mustafa Cengiz ekibi 40 proje saydı; hangisini yaptılar? Bu yönetim 2 kere seçildi. Kimse Galatasaray markasının önünde değildir. 26 Aralık'ta seçim varsa biz o seçimde varız. Biz 2021 Mayıs'a adayız ama yarın seçim varsa orada da varız ama PR için değil. Bir PR bize 50 milyon Euro'ya mal oldu. 50 milyon Euro'yu çöpe attınız; buyurun ödeyin" diye konuştu."BİZ GALATASARAY İÇİN GELİYORUZ SELFİE İÇİN GELMİYORUZ"Seçilmeleri halinde futbolda ara transfer döneminde konunun teknik direktör Fatih Terim'de olacağını ifade eden Öztürk, "Biz ekonomik olarak hazırız fakat tabloyu bilmiyoruz. Fatih hoca mutlaka şu anki yönetimle konuşuyor. Bilmediğimiz bir şeyi konuşamayız. Sponsorumuzla hazırız biz. UEFA kuralları ve pariteler var. Temmuzda seçim koymayıp 26 Aralık'ta koymak sadece art niyettir. Pilimiz bitti havlu attık demektir. Biz Galatasaray için geliyoruz selfie için gelmiyoruz. Galatasaray dün en büyük şampiyonluk adayıydı bugün de öyle. Kavga dövüş ortamından çıkmak lazım. PR'dan çıkmak lazım. Galatasaray'ın doğru seçimi, 3 yıllık seçimi 2021 Mayıs ayındadır. Bu, tüzükte yazıyor. Profesör olmuşlar, okumayı bilmiyorlar" dedi."2 SENE ÖNCE 194 MİLYON TL OLAN BORCUMUZ 1 MİLYAR 68 MİLYONA ÇIKMIŞ"Geçmiş yönetimlerin her şeyi genel kurula getirdiğini şimdiki yönetimin ise getirmediğini söyleyen Metin Öztürk, "Bankalar Birliği anlaşması bir rezalet. 2018 Ocak'ta bu yönetim Galatasaray'ı devraldığında eski başkan Dursun Özbek'in nefretiyle. Biz Galatasaraylıyız, öte bir marka yok. Ben bundan evvel 2 başkan adayıyla da seçime girdim. Dursun'cu deniyor böyle bir şey yoktur, bu bir algı yönetimidir. Sadece Galatasaray vardır. 194 milyon. Biz derneğin seçimine gireceğiz. Şu an bizim derneğimizin sportife borcu 1 milyar 68 milyon; 31 Ağustos. 5.5 kat artmış. Bundan öncekiler hırsızdı ya. 2 sene önce 194 milyon TL olan borcumuz 1 milyar 68 milyona çıkmış. Bugün Sportif AŞ'nin yüzde 55'i Galatasaray Kulübü'nündür. Yangının içindeyiz, biz hala dekorasyonla uğraşıyoruz. Bu kesinlikle bir meydan okuma. Dün Fransa'da Covid sayısı 52 bindi. Bu açıklananın 4 bin vakası yatan vaka. Fransa'da sokağa çıkma kısıtlaması var. 52 bin vaka dün açıklandı. 52 bin 518 dün Fransa'daki Covid vakası. Yüzde 20.6 test pozitif çıkıyor. Dün bizde 150 bin test yapıldı, 30 bin vaka. Bunlar devletimizin açıkladığı rakamlar. Kara senaryolar falan değil. Bunun için kısıtlamalar geliyor. Devlet neden ekonomiyi kısıtlasın. Böyle bir ortamda seçime gidiyoruz, kim inanır buna. Yalan söylüyorlar, bunlar art niyetli. Seçime gitmek isteselerdi kısıtlamaların olmadığı temmuz ayında yaparlardı 700 vaka varken. Her konuda art niyetliler" açıklamasında bulundu."KEMERBURGAZ'A 1 YIL İÇİNDE 4 SAHA YAPACAĞIZ"Ötekileştirmenin olmadığı kulübün zamanında Galatasaray olduğunu anlatan Öztürk, şunları kaydetti: "Galatasaray'da saygı sevgi karşılıklı kayboldu. Sadece yonetim değil muhalefet tarafı için de söylüyorum. Ben liseli değilim keşke olsaydım ama Galatasaray Kulübü'nün en önemli avantajı böyle bir kültür yuvasından çıkmış. Biz ilk eğitimi evde alırız arkasından da gittiğimiz okullarda. Böyle bir yuvadan çıkan kulüpte son donemlerde inanamayacağımız şeyler oluyor. Kurucu Başkanımız Ali Sami Yen'in mezarı başında, divanda inanamayacağımız şeyler oluyor. Bir kavga varsa bu 2 taraflıdır ama inanılmaz. 2 tarafta da PR kavgaları var. Bırakın bunu; Galatasaray için ne yapacaksınız, söyleyin. Kemerburgaz'ı ayağa kaldıracağız 1 yıl içinde antrenman yapılabilir 4 saha yapacağız. Üyelerimizin yüzde 90'ını tanımıyoruz. Stadımızın içinde üyelerimizin bir araya gelebileceği bir yer yapacağız. Kulübün yüzde 36'sı liseli, 64'ü değil. Galatasaray'ın sorunlarını konuşmuyoruz. Devremiz, arkadaşımız kime oy atarsa ona atıyoruz. Bu lise karşıtlığına dönüyor. Taraftar haklı; biz neden lise karşıtı olalım. Kaliteli bir eğitim yuvası. Stadımızın içinde 90 bin metrekare boş alan var. Bakın müzemiz yapıldı içine. Biz de ilk fırsatta kulüp üyelerinin bir araya geleceği bir yeri en geç 3 ay içinde yapacağız.""ALDIKLARINI YARISINA SATARLARSA BEN ONLARI ALKIŞLAYACAĞIM"Metin Öztürk, mevcut yönetimin futbol transferlerinde yaşamış olduğu sıkıntının sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi: "Bunların satamadığı ve beceriksizlik oldukları ortada. Geldikleri gün Ndiaye'yi sattılar. 4 ay içinde kendilerinden önceki yönetimin mirasını yediler. Arkasından sermaye artırımından gelen 190 milyon TL, mayıs ayına geldiler. Bir önceki yönetimin başarısıyla Şampiyonlar Ligi parası geldi. Şu an kendi aldıklarından para eden yok. Futbolcu adı vermeye gerek yok. Aldıklarını yarısına satarlarsa ben onları alkışlayacağım. Şu anki yönetim döneminde alınan herhangi birini yarı paraya satma imkanınız yok. Galatasaray kaynaklarını acayip kötü kullandılar. Kredi almayı maharet bildiler. Galatasaray'ın birisinin parasına ihtiyacı yok; iyi yönetilmeye ihtiyacı var. İş adamı olmanız evet büyük avantaj çünkü bir şeyi nasıl daha efektif kullanırsınız biliyorsunuz. Ben uçak kullanıyorum, beyin ameliyatına girmiyorum. Galatasaray'ın en kısa zamanda bu yönetimden kurtulması lazım. Ama bunlar iyi niyetli değil. Öyle bir tarihe koydular ki kimse girmesin ya da giren patlasın dediler ama biz hazırız.""3 DAKİKADAN FAZLA KONUŞUYORSANIZ BOŞ KONUŞUYORSUNUZDUR"Seçimi kaybetse bile mutlu olacağını ifade eden Öztürk, "Çünkü görevimi yerine getirmiş olacağım. Biz ilk seçimde şunu yapacağız; ne zaman seçim varsa diğer adaylarla bir araya gelip ortak denetleme kurulu oluşturacağız. Onlar bu konuda bizle mutabık kalamadı. Yapacağımız 2 değişiklikten biri bu denetim kurulu ayrı seçilecek. En geç 1 yıl içinde tüzük değişikliğini yapacağız. Bir tanesi mali genel kurul; onu değiştireceğiz. İbra çok doğal bir haktır. Şu anki yönetim ibra edilmedi, mahkeme de 'Ben saymıyorum' dedi. Sandığı koysaydınız böyle bir saçmalık olmazdı. Bir tanesi denetim bir tanesi ibra; 2 tane konu var. Benim hiçbir genel kurul divan konuşmam 3 dakikayı geçmez. 3 dakikadan fazla konuşuyorsanız laf salatası yapıyor boş konuşuyorsunuzdur" dedi."MUSTAFA CENGİZ VE EKİBİNİN İYİ BİRER GALATASARAYLI OLDUKLARI DOĞRUDUR"Koronavirüs salgını dolayısıyla ortamın toplantı yapmaya uygun olmadığını vurgulayan Metin Öztürk, "Ülkede ortalama 30, 40 bin günlük vaka varken bu biraz cinayete teşebbüs olur. Şu anki yönetimi şu an neden mali genel kurul yapmıyorlar diye suçlayabileceğimiz bir ortam değil ama çok isteselerdi seçimi temmuz ayında yapabilirlerdi. O zaman onların dürüst olduklarına inanırdım ama 26 Aralık tarihiyle ilgili kesinlikle inanmıyorum. Mustafa Cengiz ve ekibinin iyi birer Galatasaraylı oldukları doğrudur" ifadelerini kullandı.Aralık ayında seçilemediği takdirde mayısta yine aday olacağını aktaran Öztürk, "Şu an kendi sicilleri var, üye listeleri ellerinde ama benim elimde değil. Sen aday mısın, 100 imzayı topla, Dernekler Masası'ndan izin al, divana bildir diyor. Ben şu an divana veremiyorum çünkü Dernekler Masası'ndan olur yazısı gelmedi. Ocak şu an kimin aidatını ödediğini biliyor. Bu kişilerin telefon numaraları, mail adresleri bende değil. Şu ana kadar biz 1200 kişiyle toplantı yaptık. 65 yaş üstünün 26 Aralık'ta gelme şansı sıfır, şoförü veya arabası yoksa. 18 yaşın gelme ihtimali sıfır. Son 3 sene içinde 1000'e yakın üyeyi kendileri kaydetti. Varız mayısta çünkü gerçek seçim tarihi o. Bizde çatı yok. O oylar sizin kredi borcunuzu ödemez sadece sizi başkan yapar" diye konuştu."MUSTAFA CENGİZ KESİNLİKLE ADAY OLMALI"

Mustafa Cengiz'in aday olması gerektiğini belirten Öztürk, "Mustafa Cengiz kesinlikle aday olmalı. Bir kere bir tecrübesi var. Bir diğeri rekabetçi olmayan hiçbir yarış yarış değildir. Yasakçılık hiçbir zaman doğru bir şey değildir. Herkes için seçime katılabilme özgürlüğüne devam etmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.