Metin Öztürk: Galatasaray için cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz - Son Dakika

Metin Öztürk: Galatasaray için cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz

25.05.2021 11:14
Metin Öztürk: Galatasaray için cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz, System.String[]

"Futbolcuları kampa yetiştiremezseniz şampiyonluk da hayal, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da""Hem maddi hem manevi değerleriyle Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak ekip burada""Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da, Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde yapılacaktır"SERHAN TÜRK / İSTANBUL,...

"Futbolcuları kampa yetiştiremezseniz şampiyonluk da hayal, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da"

"Hem maddi hem manevi değerleriyle Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak ekip burada"

"Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da, Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde yapılacaktır"SERHAN TÜRK/ İSTANBUL, - Galatasaray Kulübü Başkanı Adayı Metin Öztürk, "200 değil, 300'e ihtiyaç varsa onun için hazırız, 400'e ihtiyaç varsa 400 için hazırız. Biz Galatasaray için ne gerekiyorsa tamamı için hazırız. Cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz. Yeter ki Galatasarayımız hak ettiği yerlerde olsun" dedi.Galatasaray Başkanı Adayı Metin Öztürk, seçim listesini divan kuruluna teslim ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçilmeleri halinde amaçlarının 20 Temmuz'da başlayacak yeni sezon kampına transferleri yetiştirmek olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Galatasaray için hayırlısı olsun. Tüm adaylar, hepsi birbirinden değerli. Bizim ana amacımız; 20 Temmuz'daki kampa futbolcularımızı yetiştirmek. Gördüğünüz gibi hazırız. Buraya sadece 44 kişilik kadromuzla değil, yaklaşık 80, 90 kişi buradayız. Bu, ne kadar hazır olduğumuzu gösteriyor. Umarım diğer adaylar da cuma gününe kadar listelerini verecekler ve 19 Haziran'da seçim neticelenecek. Kazanan başkan hızla kolları sıvayacak. Bizim tarafımız çok net. Şu an 12 futbolcumuz yok. Kiralıklar, sözleşmesi bitenler gitti. Hocamız yok. Biz gelir gelmez kolları sıvayıp, hocamızı göreve davet edeceğiz. Hızlıca tüm futbolcularımızı kampımıza yetiştireceğiz. Futbolcuları kampa yetiştiremezseniz şampiyonluk da hayal, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da hayal. Bir 400 milyon daha kaybedersiniz. Galatasaray'ın buna ne sabrı ne tahammülü ne de enerjisi var. Taraftarımız merak etmesin. Biz 19 Haziran'da geliyoruz. 20 Haziran'da hocamız göreve başlıyor. İnşallah Haziran sonuna kadar tüm futbolcu sözleşmelerini bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.  "HEM MADDİ HEM MANEVİ DEĞERLERİYLE GALATASARAY'I ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE TAŞIYACAK EKİP BURADA"Kulübün ekonomisini ayağa kaldıracaklarını belirten Metin Öztürk, "2 yıllık hazırlığın sonucu; bu, Galatasaray'a saygımızın bir ifadesi. Galatasaray Kulübü'nün kökü Galatasaray Lisesi'ne dayanıyor. Orada Ali Sami Yen Bey'in bize işaret ettiği, yabancı takımları yenmek... Onun için Şampiyonlar Ligi bizi başka heyecanlandırıyor. Müziği bile başka heyecanlandırıyor. Benim rahmetli babam 30 yıl Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yaptı. Bizim her tarafımız Galatasaray'ın değerleriyle dolu. Son dönemde kaybolan değerleri yerine getireceğiz. Ekonomiyi ayağa kaldıracağız. Burada görüyorsunuz iş adamlarından, liseli dostlarımızdan müthiş bir ekip var. Galatasaray taraftarları, üyeleri merak etmesin. 19 Haziran'da özledikleri Galatasaray'ı, hem maddi hem manevi değerleriyle Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak ekip burada. Hazırız" diye konuştu."GALATASARAY İÇİN CEBİMİZDEKİ SON KURUŞU VERMEYE GELİYORUZ"Galatasaray'ın hak ettiği yerlere gelebilmesi için ceplerindeki son kuruşu dahi vermeye hazır olduklarını vurgulayan Öztürk, "Galatasaray için ne gerekirse o yapılacak. 2'nci Başkanımız seçime girmeyeceğini beyan etmişti 29 Mayıs için; şimdi gireceği gözüküyor. O tarihte bize 200 milyonun üstünde bir paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Biz o hazırlığımızı yaptık geldik. Geri kalanını içeri girince göreceğiz. 200 değil, 300'e ihtiyaç varsa onun için hazırız, 400'e ihtiyaç varsa 400 için hazırız. Biz Galatasaray için ne gerekiyorsa tamamı için hazırız. Cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz. Yeter ki Galatasarayımız hak ettiği yerlerde olsun" dedi."GALATASARAY'IN SEÇİMİ 19 HAZİRAN'DA, GALATASARAY LİSESİ'NİN BAHÇESİNDEYAPILACAKTIR"Seçimin 19 Haziran'da yapılacağını kaydeden Metin Öztürk, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben Kulüpler Birliği'yle, diğer kulüplerin yöneticileriyle, federasyondaki dostlarımla da konuşuyorum. Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak. Bu net tarihtir. Ne Galatasaray ne başka bir takımın, başka bir tarihe tahammülü yoktur. Bu tarihte yapılmayan seçimler Türk futbolunu bitirir. Burada bir soru işareti yok. Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da, Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde yapılacaktır."

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Metin Öztürk: Galatasaray için cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz - Son Dakika Spor


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