Metin Öztürk: "Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir" - Son Dakika

Metin Öztürk: "Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir"

25.05.2021 11:30
Metin Öztürk:

- Metin Öztürk: "Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir" Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: "Cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz" "Hızlıca tüm futbolcularımı kampa yetiştireceğiz" Metin Öztürk, listesini divan kuruluna teslim etti Galatasaray Başkan Adayı Metin...

- Metin Öztürk: " Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir"

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk:

"Cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz"

"Hızlıca tüm futbolcularımı kampa yetiştireceğiz"

Metin Öztürk, listesini divan kuruluna teslim etti

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimi için listesini divan kuruluna teslim etti. Öztürk, seçim tarihiyle ilgili olarak, "Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir" dedi.

Galatasaray'da 12-19 Haziran tarihlerinde yapılan başkanlık seçiminde aday olan Metin Öztürk, evraklarını Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan divan kuruluna teslim etti. Daha sonra çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, "Galatasarayımız için hayırlı olsun. Tüm adaylar hepsi birbirinden değerli. Gördüğünüz gibi hazırız. Buraya yaklaşık sadece 44 kişilik kadromuzla değil, sportif, mağazacılık dahil 80-90 kişi buradayız. Bu ne kadar hazır olduğumuzu gösteriyor. Umarım diğer adaylar da cumaya kadar listelerini verecek ve 19 Haziran'da seçim neticelenecek. Kazanan başkan hızla kolları sıvayacak. Bizim tarafımız çok net. Şu an 12 tane futbolcumuz yok. Kiralıklar gitti, sözleşmesi bitenler gitti. Hocamız yok. Biz gelir gelmez kolları sıvayıp, hocamızı göreve davet edeceğiz. Hızlıca tüm futbolcularımı kampa yetiştireceğiz. Futbolcuları kampa yetiştiremezseniz, şampiyonluk da, Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da hayal. Bir 400 milyon daha kaybedersiniz. Galatasaray'ın buna ne sabrı, ne tahammülü, ne enerjisi var. Taraftarımız merak etmesin. Biz 19 Haziran'da geliyoruz. 20 Haziran'da hocamız göreve başlıyor. İnşallah haziran sonuna kadar tüm futbolcu sözleşmelerini bitirmiş olacağız. 2 yıllık bir hazırlığın sonucu, bu Galatasaray'a saygımızın bir ifadesi. Benim kayınpederim Galatasaray Lisesi mezunu. Galatasaray Kulübü'nün kökü Galatasaray Lisesi'ne dayanıyor. Orada Ali Sami Yen Bey'in bize işaret ettiği yabancı takımlara yenmek. Onun için bizi Şampiyonlar Ligi başka heyecanlandırıyor. Onun müziği bile heyecanlandırıyor. Rahmetli babam 30 sene Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yaptı. Bizim her tarafımız Galatasaray'ın değerleriyle dolu. Son dönemde kaybolan bu değerleri yerine getireceğiz ve ekonomiyi de ayağa kaldıracağız. Burada görüyorsunuz, iş adamlarından, liseli dostlarımızdan müthiş bir ekip var. Galatasaray taraftarı, Galatasaray üyesi merak etmesin. 19 Haziran'da bu özledikleri Galatasaray'ı hem maddi hem manevi değerleriyle Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak ekip burada, hazırız" diye konuştu.

"Cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz

Galatasaray için ne gerekirse onun yapılacağını vurgulayan Metin Öztürk, "2. Başkanımız seçime girmeyeceğini beyan etmişti 29 Mayıs için. Şimdi gireceği gözüküyor. O tarihte bize yaklaşık 200 milyon üstünde bir paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Biz o hazırlığımızı yaptık, geldik. Geri kalanı içeri girince göreceğiz. 200'e değil, 300'e ihtiyaç varsa, 300 için hazırız. 400'e ihtiyaç varsa 400'e hazırız. Biz Galatasaray için ne gerekiyorsa tamamı için hazırız. Biz cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz. Yeterki Galatasarayımız hak ettiği yerlerde olsun" şeklinde konuştu.

"Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir"

Seçim tarihi ile ilgili de konuşan Öztürk, "Kulüpler Birliği ile de, diğer kulüplerin yöneticileriyle de, federasyondaki dostlarımla da konuşuyorum. Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir. Ne Galatasaray'ın ne başka bir takımın başka bir tarihe tahammülü yoktur. Bu tarihte yapılmayan seçimler, Türk futbolunu bitirir. Onun burada soru işareti yok. Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde yapılacaktır" diyerek sözlerini tamamladı.

Metin Öztürk'ün yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulunda bulunan isimler şöyle:

Yönetim: Metin Öztürk, Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı

Yönetim (Yedek): Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu

Denetim: Turgut Şavlı, Cihan Vural, Fabrizio Casaretto

Denetim (Yedek): Hasan Mehmet Tirali, Mehmet Erdam Aybay, Merve Deniz Örken

Sicil (Asil): Ömer Işıl, Celal Açar, Ferit Volkan, Recai Faruk Gürbüzer, Bülent Güçbilmez, Ekmel Ünlüsan, Murat Demircan

Sicil (Yedek): Mehmet Kamil Kibarer, Berat Uygur, Mustafa Manav

Disiplin: Oğuz Evrenos, Ali Güray Kızılay, Muharrem Remzi Tan, Mehmet Çağatay Altınlı, Haluk Yaşar Yücel, Hakan Ünsaler, Gaye Bumin

Disiplin (Yedek): Fazıl Hortaçsu, Mehmet Sadun Bozok, Celal Canoğuz, Ela Açar, Ali Baran Öztürk

Metin Öztürk: Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir
Metin Öztürk: Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir
Metin Öztürk: Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir
Metin Öztürk: Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir
Metin Öztürk: Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir
Metin Öztürk: Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir
Metin Öztürk: Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir
Metin Öztürk: Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir

Şampiyonlar Ligi, Metin Öztürk, Galatasaray, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Öztürk: 'Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak, bu net tarihtir' - Son Dakika Spor


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