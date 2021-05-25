Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü başkan adaylık dosyasını divan kuruluna verdi Açıklaması - Son Dakika

Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü başkan adaylık dosyasını divan kuruluna verdi Açıklaması

25.05.2021 12:09
Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü başkan adaylık dosyasını divan kuruluna verdi Açıklaması, System.String[]

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul için başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, adaylık dosyasını teslim etti.

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurul için başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, adaylık dosyasını teslim etti.

Metin Öztürk, yönetim kurulu aday listesindeki üyelerle geldiği Türk Telekom Stadı'nda 44 kişilik yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulu aday listelerini ve imzaları divan kurulu başkanlığına sundu.

Adaylık başvurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Öztürk, "Galatasaray'ımız için hayırlısı olsun. Tüm adayların hepsi birbirinden değerli. Ana amacımız futbolcularımızı kampa yetiştirmek. Hazırız. Buraya 44 kişilik kadromuzla değil, şirketlerde görev alacak arkadaşlar dahil 80-90 kişi geldik. Bu ne kadar hazır olduğumuzu gösteriyor." diye konuştu.

Kazanacak başkanın futbolda yeni sezon öncesi kısıtlı zamanı olduğuna değinen Öztürk, "Bizim tarafımız çok net. Şu anda 12 futbolcumuz ayrıldı. Kiralıklar ve sözleşmesi sona erenler gitti. Hocamız yok. Gelir gelmez kolları sıvayacağız, hocamızı göreve davet edeceğiz, hızlıca tüm futbolcularımızı kampa yetiştireceğiz. Futbolcuları kampa yetiştiremezseniz şampiyonluk da Şampiyonlar Ligi'ne kalmak da hayal. Böylece 400 milyon lira daha kaybedersiniz. Galatasaray'ın buna ne sabrı ne tahammülü ne de enerjisi var. Taraftarımız merak etmesin. Biz 19 Haziran'da geliyoruz, 20 Haziran'da hocamız göreve başlıyor. İnşallah haziran sonuna kadar tüm futbolcu sözleşmelerini bitirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk, 2 yıldır seçime hazırlandıklarını ve camianın içinden gelen bir isim olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Rahmetli kayın pederim Galatasaray Lisesi mezunu. Galatasaray Kulübünün kökü, Galatasaray Lisesi'ne dayanıyor. Ali Sami Yen Bey'in bize işaret ettiği yabancı takımları yenmek. Onun için Şampiyonlar Ligi bizi başka heyecanlandırıyor. Rahmetli babam 30 sene Galatasaray Adası'nın müdürlüğünü yaptı. Her tarafımız Galatasaray'ın değerleriyle dolu. Son dönemde bu kaybolan değerleri yerine getireceğiz ve ekonomiyi ayağa kaldıracağız. İş adamlarından, liseli dostlarımızdan müthiş bir ekip var. Galatasaray taraftarı ve üyesi merak etmesin. 19 Haziran'da özledikleri Galatasaray'ı hem maddi hem de manevi değerleriyle Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak ekip burada."

Mali genel kurul düzenlenemediği için mali hesapları göremediklerini dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkan adayı, "Galatasaray için ne gerekirse o yapılacak. İkinci başkanımız (Abdurrahim Albayrak) iptal edilen seçime girmeyeceğini beyan etmişti. Şimdi gireceği gözüküyor. O tarihte bize 200 milyon liranın üstünde bir paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Biz, o hazırlığımızı yaparak geldik. Geri kalanını içeri girince göreceğiz. 200 değil 300'e ihtiyaç varsa 300 için hazırız, 400'e ihtiyaç varsa 400 için hazırız. Galatasaray için ne gerekiyorsa hazırız. Cebimizdeki son kuruşu vermeye geliyoruz. Yeter ki Galatasaray'ımız hak ettiği yerlerde olsun." şeklinde görüş belirtti.

Metin Öztürk, seçimin yeniden ertelenmesi ihtimaliyle ilgili, "Kulüpler Birliği, diğer kulüplerin yöneticileri ve federasyondaki dostlarımla görüştüm. Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da olacak. Bu net tarihtir. Ne Galatasaray'ın ne de başka bir kulübün başka bir tarihe tahammülü var. Bu tarihte yapılmayan seçimler Türk futbolunu bitirir. Galatasaray'ın seçimi 19 Haziran'da, Galatasaray Lisesi'nin bahçesinde yapılacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Metin Öztürk'ün aday yönetim kurulu listesinde Nasuhi Sezgin, Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Erol Erkuloğlu, Asena Yılmazkaya Dinçbaylı, İsmail Sarıkaya, Osman Aral, Emre Alkin, Dikran Gülmezgil, Nihat Kırmızı yer alıyor.

Öztürk'ün yedek listesinde ise Sencer Seren, Sinan Müderrisoğlu, Halil Cem Burnaz, Tanur Lara Yılmaz, Ethem Baturalp Pamukçu bulunuyor.

Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü başkan adaylık dosyasını divan kuruluna verdi Açıklaması
Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü başkan adaylık dosyasını divan kuruluna verdi Açıklaması
Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü başkan adaylık dosyasını divan kuruluna verdi Açıklaması
Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü başkan adaylık dosyasını divan kuruluna verdi Açıklaması

Şampiyonlar Ligi, Metin Öztürk, Galatasaray, Haziran, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Metin Öztürk, Galatasaray Kulübü başkan adaylık dosyasını divan kuruluna verdi Açıklaması - Son Dakika Spor


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