Üye Girişi
Metin Öztürk: "Göreve geldiğimizde 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız" - Son Dakika

Metin Öztürk: "Göreve geldiğimizde 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız"

12.06.2021 19:51

- Metin Öztürk: "Göreve geldiğimizde 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız" Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk: "Bütün taahhütlerimizi 3 yıl içinde yapacağız ama 1 yıl sonra güven oyu alacağız" Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıları mahkeme kapılarından kurtarıp, fabrika...

- Metin Öztürk: "Göreve geldiğimizde 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız"

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk:

"Bütün taahhütlerimizi 3 yıl içinde yapacağız ama 1 yıl sonra güven oyu alacağız"

İSTANBUL - Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, sarı-kırmızılıları mahkeme kapılarından kurtarıp, fabrika ayarlarına döndüreceklerini belirterek, "Bunu yapmanın yolu şöyle, 3 yıllığına geliyoruz. Biz 1 yıl sonra bu kulübü 28 Mayıs 2022'de seçime götürüyoruz. Bütün taahhütlerimizi 3 yıl içinde yapacağız ama 1 yıl sonra güven oyu alacağız" dedi.

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, Maslak'ta bir otelde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçim için son düzlükte olduklarını, hazirun çalışmalarını bitirdiklerini söyleyen Öztürk, "Galatasaray son 2 yılda çok hırpalandı. Özellikle mahkeme köşelerinde. Biz o yönetim, bu yönetim deyip, geçmişle ilgili olumsuz şeyler konuşmak yerine ileri bakıyoruz. Galatasaray'ı mahkeme kapılarından kurtarıp, fabrika ayarlarına döndüreceğiz. Bunu yapmanın yolu nedir? 3 yıl için tüm taahhütlerimizin arkasındayız. 3 yıllığına geliyoruz ama biz 1 yıl sonra kulübü 28 Mayıs 2022'de seçime götürüyoruz. 3 yıllığına geliyoruz, bütün taahhütlerimizi 3 yıl içinde yapacağız ama 1 yıl sonra güven oyu alacağız. Çok başarılı olalım, yüzde kaç ile gelirsek gelelim, mutlaka 28 Mayıs 2022'de seçime götüreceğiz. Çünkü adaylara bir hazırlık süresi sağlamak lazım. Kişisel veri güvenliği açısından hiçbir dosya verilmedi. Kulübün mali yapısı ile ilgili bir bilgimiz yok. Herkes bir alevler arasına dalıyor. Kimse içeriyi bilmiyor. Biz gecikmiş 2 tane mali genel kurulu yapacağız. Mayıs ayında kendi mali genel kurulumuzu yapacağız. En önemlisi tüzüğün tek bir maddesini değiştirerek Galatasaray'ı büyün bu kaostan kurtaracağız. Cumartesi günü mali kongre olacak, pazar günü ibra-ibrasızlık olacak. İbra olmayan ceketini alacak sandığa gidecek. Kemerburgaz'ı da futbol takımımızın oynayacağı bir hale getireceğiz. Çünkü 28 Mayıs 2022'de bu seçimi yapmazsanız, hep bu kaotik ortam devam eder. Son dönemde yapılanlar, oy kullanacak mı, kullanmayacak mı, yok şu kadar oy aldı meşru mu, değil mi, banka borçları bu muydu, değil miydi, bunları hepsi kalkmış olacak. Bunların hepsini hem ekonomik açıdan, hem de idari açıdan yapacak kadro burada. Biz 19 Haziran'da seçiliyoruz, 20 Haziran'da Fatih hoca iş başı yapıyor. Ondan sonra biz inşallah Şampiyonlar Ligi müziğini size, taraftarımıza dinletmeye devam ediyoruz. Bizim artık aile olmamız lazım. Mahkeme kapısından kurtulmamız lazım. Seçime gideceğinizi taahhüt etmezseniz, bilin ki birileri o üye oy kullandı yasal değil diyecek. Bu kavgalara gerek yok. Sandığı koyarsınız, bir oy farkla ibra değilsek, ceketi alır gideriz. 3 yıl kimse kimseye mahkum olmasın, biz önce icraatımızı yapalım, ondan sonra 2 yıllığına geleceğiz. Galatasaray'da genel kurullar 3 yılda birdir. Tüzük değişikliklerini, genel kurulları yaptıktan bundan sonra Galatasaray seçimleri 3 yıllık olacak. Herkes planı, programını yapacak. Havaya savrulan taahhütler olmayacak. Futbol takımımızın şampiyonlukları için Kemerburgaz acildir. Bunu biz yapacağız. Kaynak bulamazsak cebimizden yapacağız" şeklinde konuştu.

"Biz her şeyi genel kurula getireceğiz"

Bu kararı neden aldığının sorulması üzerine Metin Öztürk, "Son 2 aydır bütün online toplantılarda bize şu geliyor, tüm adaylar için. Diyorlar ki, 'Siz Galatasaray'ı 3 yıllığına yönetmeye geldiniz. Borcu biliyor musunuz?' Rakip kulübün başkanı da biz 430 milyon Euro borç var diye biliyorduk, 650 milyon Euro çıktı diyor. O dönem ne Bankalar Birliği anlaşması ne de pandemi vardı. Bu sene stadımızdan 1 TL seyirci geliri gelemeyecek. Geçen sene seyircili oynanmadığı için kulüp yönetimi locası olanlara yazı gönderdi, önümüzdeki sene de hakkınız devam ediyor dedi. Önümüzdeki sene o kulüp yönetimi olmayacak. Herkesin söylediği bu. İki tane mali genel kurul yapılmadı ve Bankalar Birliği anlaşması önümüzde değil. Biz her şeyi genel kurula getireceğiz. 24 saat içinde 25 saat çalışacağız. Son kuruşumuzu vermeye geliyoruz. Seçilmek çok kolay. Biz şu an öndeyiz. Diğer adaylara sorun, onlar da aynı şeyi söyleyecek. Çözmek en önemlisi. Çözecek ekip burada. Biz çözeceğiz, 1 sene sonra seçime götüreceğiz, 2 yıl için. Biz bunu yöneteceğimize inanmasak, en kargaşa durumunda değil, birisi bu 1 yılı üstlensin, ondan sonra keyifli 2 yılına biz geliriz deriz. O kadar inanıyoruz, çünkü 3 yıldır hazırlanan bizin dışımızda ekip yok. Tüm adaylar arasında listesini ilk kim divana teslim ediyor. Bunlar hazırlık işidir. 28 Mayıs'a kadar sulh içinde, birlik içinde Galatasaray ailesi hocasıyla, taraftarıyla, muhabiriyle, sporcusuyla, yöneticisiyle restore edeceğiz. Rakip kulübün başkanı geçen gün açıkladı, en kötü durumda biziz dedi, kendisi için. Biz bilmiyoruz. İnşallah değilizdir. Girince göreceğiz" diye cevap verdi.

Metin Öztürk: Göreve geldiğimizde 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız
Metin Öztürk: Göreve geldiğimizde 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız
Metin Öztürk: Göreve geldiğimizde 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız
Metin Öztürk: Göreve geldiğimizde 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız

Metin Öztürk, Galatasaray, Fabrika, Mayıs, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Öztürk: 'Göreve geldiğimizde 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız' - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yok artık Lewandowski! Metrelerce uzaktan arkadaşını avladığı şuta beğeni yağdı 19:30 Yok artık Lewandowski! Metrelerce uzaktan arkadaşını avladığı şuta beğeni yağdı Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı yine aynı sapıkla dertte 19:23 Kurtlar Vadisi'nin Savcı Leyla'sı Çiğdem Batur'un başı yine aynı sapıkla dertte Uzmanından dikkat çeken uyarı: Pazartesi vaka sayıları artabilir 19:02 Uzmanından dikkat çeken uyarı: Pazartesi vaka sayıları artabilir
Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo, çırılçıplak görüntülendi 18:22 Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo, çırılçıplak görüntülendi Yemek Sepeti CEO'sundan Mansur Yavaş'ın yeni projesine esprili gönderme: Rakip olmayan bir devlet kalmıştı 17:44 Yemek Sepeti CEO'sundan Mansur Yavaş'ın yeni projesine esprili gönderme: Rakip olmayan bir devlet kalmıştı Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler 16:01 Erdoğan'ın kentsel dönüşüm talimatı ilçe halkını sevince boğdu! Aracını 8 kez durdurup teşekkür ettiler
Herkes insan sanıyor ama gerçek bambaşka! Dijital modeller milyonlar kazanıyorlar 15:51 Herkes insan sanıyor ama gerçek bambaşka! Dijital modeller milyonlar kazanıyorlar Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler 14:44 Kan donduran cinayet! 3 çocuk babasını öldürüp kafasını taşla ezdiler

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu, kalp mesajı yapılıyor Son Dakika: EURO 2020'de kahreden anlar! Christian Eriksen'in kalbi durdu, kalp mesajı yapılıyor         
19:44
Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 12 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 75 kişi vefat etti, 6 bin 76 yeni vaka tespit edildi         
19:28
Piknik dönüşündeki feci kazada otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı Piknik dönüşündeki feci kazada otomobil kağıt gibi parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı         
19:03
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti         
18:52
Tepki çeken Tepki çeken "makarna" paylaşımından sonra Dardanel'den özür geldi: Kurumla ilişkimizi sonlandırdık         
17:44
Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu Randevu aldılar ama aşı olmadılar! O vatandaşlar sosyal medyada topa tutuldu         
16:41
40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi 40 saniye balinanın ağzında kalan balıkçı, nasıl kurtulduğunu anlattı: Bir patlama gibiydi         
15:57
Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta Sedat Peker'den Tosuncuk'un saklandığı ülkeyle ilgili bomba iddia: Bolivya'da falan değil, Belarus'ta         
14:58
Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu Türkiye onu Reyhanlı davasından tanıyor! Hakim Buket Demirel evinde ölü bulundu         
14:43
İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti         
12:59
Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine Yıldız Tilbe çocukluk fotoğrafı paylaştı, kimi dedesine benzetti kimi ağabeyine         
12:17
"Abdullah Gül'ün danışmanıyım" diyen Reşit Aydın istifa metni yayınladı, iddiaları yenilir yutulur gibi değil         
11:22
Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı Henüz 24 yaşındaydı! En büyük tutkusu Songül öğretmeni hayattan kopardı         
10:50
Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş Kendisine tecavüz eden eniştesini öldüren kadını, teyzesinin ifadesi kurtardı: Zorla ilişkiye girip görüntülerini çekmiş         
10:47
Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali Yerli otomobilde heyecanlı bekleyiş sürüyor! İşte fabrikanın son hali         
10:46
Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı Rektörün kızı doktora sınavını kazanamayınca üniversitede ortalık karıştı         
09:45
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var         
08:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2021 20:01:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Metin Öztürk: "Göreve geldiğimizde 28 Mayıs 2022'de seçim yapacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement