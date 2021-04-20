Metin Öztürk her branşta şampiyonluğa koşan bir Galatasaray vaat etti - Son Dakika

Metin Öztürk her branşta şampiyonluğa koşan bir Galatasaray vaat etti

20.04.2021 13:36
Metin Öztürk her branşta şampiyonluğa koşan bir Galatasaray vaat etti, System.String[]

Serhan Türk, İstanbul DHAMetin Öztürk Galatasaray başkanlığı için iddialı. İki senedir başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübü borç batağından kurtaracak projelerini Galatasaray Sözlük'te anlattı.

Serhan Türk, İstanbul DHA

Metin Öztürk Galatasaray başkanlığı için iddialı.

İki senedir başkan adaylığına hazırlanan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübü borç batağından kurtaracak projelerini Galatasaray Sözlük'te anlattı.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan adayı Metin Öztürk sarı kırmızılı taraftarlarla biraraya geldiği soru cevap etkinliğinde; iyi yönetilen, her branşta şampiyonluğa koşan bir Galatasaray vaat ettiklerini söyledi.Bir kulüp başkan adayının ilk kez gerçekleştirdiği sosyal medya faaliyeti Galatasaray Sözlük'teki açıklamalarında Öztürk, TFF, Tahkim Kurulu ve PFDK ile ilişkilerin iyi yönetilemediğini, Galatasaray'ın hakkını tam anlamıyla savunacağını ifade ederek "Bu ve benzeri platformlarda hiç temsil edilmediğimiz açık. Öncelikli ilgi alanlarımızdan birisidir. İçeride olacaksın ki hakkını savunacaksın. Bizim amacımız medyaya çıkıp bağırmak değil, orada olup argümanlarla Galatasaray'ın hakkını savunmak" şeklinde konuştu.

GALATASARAY'IN BORCUNU AZALTACAK REÇETEMetin Öztürk en önemli projelerinden biri olan Kemerburgaz için, "Kemerburgaz'a kendi kaynaklarımızla, 8 ayda 4 antrenman sahası yaparak artık ihtiyacımıza cevap vermeyen Florya'yı boşa çıkaracağız. Stat isim hakkı, Florya'nın Emlak Konut'a devredilen kısmı ve forma anlaşması borçlarımızın büyük bölümünü ödeyecek. Florya'da 2049'a kadar Galatasaray'a tahsis edilen 20 dönümlük araziyi ilelebet muhafaza edecek, altyapıyı orada tutarak bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın şu an borçlarının çoğu TL cinsindendir. Yabancı futbolcuların ileriye yönelik alacakları döviz cinsindendir. Dünya kulübüyüz. Bütçemizi buna göre yapacağız. Dövizin artması veya azalması planlarımızı değiştirmez" dedi.

40 - 45 MİLYON EURO BÜTÇEGalatasaray Futbol takımının maaş bütçesinin ne kadar olacağı sorusuna ise Öztürk, "40-45 milyon euro" şeklinde yanıt verdi. Başkanlık için 2 yıldır hazırlıklarını sürdüren Metin Öztürk, "Tüm branşlarda olduğu gibi basketbol ve voleybolda da sponsorlarımız hazır. Galatasaray her branşta olduğu gibi burada da zirvenin en önemli adayıdır. Son dönemde yönetimde olmadığım halde, basketbola sponsor olan Doğa Sigorta ve voleybola sponsor olan HDI Sigorta'nın bu sponsorluklarında önemli katkım vardır" ifadelerini kullandı. Öztürk ayrıca "Stadın isim sponsorluğu için görüştüğümüz uluslararası 3 firma var. 29 Mayıs sonrası hızlıca seçim yarışına bizle katılmış olan ama bizden daha az oy alan adaylarla toplanıp onlardaki stadyum sponsorluk adaylarını da bir havuzda buluşturup ihaleyle Galatasaray'a en çok değeri katan firmayla anlaşacağız" şeklinde konuştu.

ALTYAPIDA YENİ DÖNEM Kulübün artık oyuncu yetiştirip satabilen bir marka olması gerektiğini belirten bir taraftara ise Öztürk, "Galatasaray artık hem futbolcu alan hem futbolcu satan bir marka olacaktır. Buradan ciddi bir kaynak bekliyoruz. Bunu sadece altyapıya yüklemek doğru değil. Scout ekibimizin bulduğu kaliteli ve uygun fiyatlı yabancı oyuncuları parlatıp yüksek değere satmak önceliğimiz" yanıtını verdi.

YÖNETİM LİSTESİNDE ÖNEMLİ İSİMLER KİMLER?

Metin Öztürk, yönetim listesinde bulunacak önemli isimlerden birkaçını da açıkladı:

-Prof. Dr. Emre Alkin (daha önce TFF Genel Sekreterliği, Galatasaray Kulübü Sportif A.Ş. -Yönetim Kurulu Üyeliği, UEFA FFP Komitesi 2. Başkanlığını yaptı)

- İsmail Sarıkaya (2 dönem Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi)

-Nihat Kırmızı (Daha önce basketbola sponsor olan Doğa Sigorta'nın Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda AyvansarayÜniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı)

-DikranGülmezgil (Çağdaş Factoring Yönetim Kurulu Başkanı)

İRADE DE, EKİP DE, PARA DA BİZDE!

Öztürk, sarı kırmızılı taraftarlardan birinin 'Avrupa'yı yeniden titreceğimize inanıyor musunuz?' sorusuna "Aynı 9 Nisan 2013 Galatasaray - Real Madrid maçında kralın takımını titrettiğimiz gibi Avrupa'yı titretmek önce irade, sonra organizasyon, sonra da para ister. Bunların hepsi bizde var. Fatih hocamızla beraber özlediğiniz Galatasaray'ı yeniden izleyeceksiniz" şeklinde cevap verdi.


Metin Öztürk her branşta şampiyonluğa koşan bir Galatasaray vaat etti

Metin Öztürk, Galatasaray, İstanbul, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Metin Öztürk her branşta şampiyonluğa koşan bir Galatasaray vaat etti - Son Dakika Spor


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