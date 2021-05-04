- Metin Öztürk resmen Galatasaray başkan adayı

Metin Öztürk: "Daha güçlü Galatasaray için hazırız"

İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylarından Metin Öztürk, divan kuruluna evraklarını teslim etti. Kendileri için önemli bir gün olduğunu belirten Öztürk, "Daha güçlü Galatasaray için hazırız" dedi.

Galatasaray'da başkanlık seçiminde aday olan Metin Öztürk, evraklarını Türk Telekom Stadyumu'nda bulunan divan kuruluna teslim etti. Öztürk, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri açısından önemli bir gün olduğunu vurgulayan Metin Öztürk, "Biz 20 aydır hazırlanıyorduk. Kulübün özellikle ekonomik manada çok ciddi sorunları var. Bu çok uzun bir hazırlık gerektiriyor. Sponsorluklar, finansallar çok altından kalkılacak bile gibi değil. Onun için biz 44 kişilik bir ekiple Avrupa'dakileri de sayarsak 35 milyon Galatasaraylının dualarıyla inşallah bu işin altından kalkacağız" diye konuştu.

Seçimlerin ertelemesinin konuşulmasının sorulması üzerine Metin Öztürk, "Bizim seçimimiz 29 Mayıs'ta, rakibimiz Fenerbahçe'nin sanırım 6 Haziran'da. Bu covid koşullarında 1-2 hafta erteleme tabiki olabilir. Fenerbahçe'nin haziranda yapılıyorsa bizim eylül, ekime aktarılıyorsa bu sadece kötü niyetli planın bir parçasıdır" şeklinde konuştu.

Ekibiyle birlikte evraklarını teslim etmeye gelmesinin hatırlatılmasıyla ilgili olarak ise Öztürk, "Tüm ekip arkadaşlarımızın burada olması bu konuda herkes ne kadar arzulu, istekli ve inançlı olduğunu gösteriyor. Bu sadece yönetim kurulu üyeleridir. Bu kısıtlama ortamında buraya 44 kişiyi toplayıp sizleri de onları da sıkıntıya sokmak istemedik. Daha güçlü Galatasaray için hazırız" dedi.

"29 Mayıs'a kadar onu da tamamlayacağız"

Başlangıçta haziran ayı için planladıkları kasa kolaylığının yaklaşık 100 milyon TL civarında olduğunu ifade eden Metin Öztürk, "İkinci başkanımız seçim takvimi açıklandıktan sonra büyük bir nezaketle tüm başkan adaylarını aradı. 'Aman hazırlıksız gelip de Galatasarayımızı sıkıntıya sokmayın' dedi. Onun için yönetim kurulu üyelerimize pamuk eller cebe 200'e çıkarttık. Ama şu an gözüküyor ki 280, inşallah 29 Mayıs'a kadar onu da tamamlayacağız. Galatasarayımızın yüzünü güldüren işlere imza atacağız. Taraftarımız merak etmesin. Bundan sonra tamamen Galatasaray taraftarının yüzünün güleceğiz yıllar hem maddeten hem ahlaken önemli günler bizi bekliyor" açıklamasında bulundu.

Öztürk ayrıca Galatasaray divan kurulu üyesi ve eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı Türker Arslan'ın vefatından dolayı üzgün olduğu belirterek, başsağlığı diledi.