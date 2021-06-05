Üye Girişi
Metin Öztürk, seçimi kazanırsa Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu'nu getirecek - Son Dakika

Metin Öztürk, seçimi kazanırsa Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu'nu getirecek

05.06.2021 12:21

Galatasaray'da başkan adayları arasında yer alan Metin Öztürk, sarı-kırmızılılarda seçilmesi halinde Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu'nu takıma dahil edebileceğini belirtti. Öztürk, "Düşündüğümüz bir 10 numara var. Hocamız isterse kampa yetiştiririz. O tüm Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" ifadeleriyle taraftarlarda heyecan yarattı. Çalhanoğlu'nun İtalyan ekibiyle sözleşme yenilememesi ve Galatasaray taraftarı olması da yıldız ismin gelme ihtimalini güçlendiriyor.

Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk'ün seçim kozu Hakan Çalhanoğlu. Metin Öztürk, diğer adaylara kıyasla Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etme iddiasıyla seçimlere kuvvetli şekilde giriyor. Fotomaç'ın verdiği haberde Öztürk'ün sözleri şu şekilde aktarıldı: Düşündüğümüz bir 10 numara var. Geldiği zaman bütün Türkiye ayağa kalkacak. Hocamız isterse kampa yetiştiririz.

Metin Öztürk'ten bomba vaat! G.Saray'a başkan olursa Hakan Çalhanoğlu'nu getirecek
Galatasaray başkan adayı Metin Öztürk

4.5 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET

Milan sözleşmesi biten ve Avrupa'nın pek çok önemli takımıyla görüşmelerde bulunan Çalhanoğlu'na kulübü son olarak yıllık 4.5 milyon euro teklif etti. Hakan ise bunu kabul etmedi. 4.5 milyon euroyu reddeden Hakan'a Metin Öztürk'ün nasıl bir teklif götüreceği merak konusu oldu.

TARAFTAR OLMASI BÜYÜK KOZ

Hakan'ın koyu Galatasaraylı olması ve bir gün mutlaka sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini defalarca açıklaması, transfer olasılığını kuvvetlendiren bir etken. Öte yandan Kerem Demirbay ve Suat Serdar da başkan adayı Öztürk'ün hedefindeki diğer gurbetçi isimler.

Metin Öztürk, seçimi kazanırsa Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu'nu getirecek

Hakan Çalhanoğlu, Metin Öztürk, Galatasaray, Milan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Metin Öztürk, seçimi kazanırsa Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu'nu getirecek - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Oktay Tarhan: Merhaba necati bey ummadığın taş baş yarar bak zararlı çıkarsın bilmediğin şeye yorum yapma derim ewt düşüncen ole olabilir ama hakan zaten galatasarayli aslan dövmesi var terimi bekliyor zaten farkındaysan juventus bile istedi gitmedi biraz araştırmadan bu yorumu yapman saçma olur necati bey bekle zamani gelince görürsün tek diyeceğim.budur iyi günlerin olsun hoscakal?? Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
  • Necati Çolak : Hakan çalhanoğlu'nun fotarafını ve formasını getirirsin ancak sırf seçilmek için yalanlar havada uçuşuyor Cevap Yaz 23 14 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Muharrem İnce, İzmir'de CHP'li seçmenden oy istedi: Zorla oy veriyorsan, yerin Memleket Partisi Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Normalleşme dönemi başladı, vatandaşlar plajlara akın etti Normalleşme dönemi başladı, vatandaşlar plajlara akın etti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu Maltepe'de baraj kenarında dehşet! Kayıp kadın boğazı kesilmiş halde bulundu         
18:39
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım         
17:58
Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi         
17:36
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı         
16:44
Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı Köy sakini anında telefonuna sarıldı! Yılanların dansı görenleri şaşırttı         
16:11
"Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın         
15:45
Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi         
15:05
Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor         
14:51
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 19:18:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Metin Öztürk, seçimi kazanırsa Galatasaray'a Hakan Çalhanoğlu'nu getirecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement