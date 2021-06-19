Galatasaray'da başkan adaylarından Metin Öztürk, önde olan Burak Elmas ile Eşref Hamamcıoğlu'nu tebrik ederek salondan ayrıldı. Yiğit Şardan'ın ve listesindeki Abdurrahim Albayrak da seçimin iki aday arasında geçtiği kesinleştikten sonra salondan çıktı.
Seçimde ilk 10 sandıkta Eşref Hamamcıoğlu diğer adaylara fark attı. Sonrasında ise tablo değişti. 6 sandıkta Burak Elmas diğer adaylardan daha fazla oy aldı, Hamamcıoğlu ile makası daralttı.
Son Dakika › Spor › G.Saray seçiminde 16. sandık açıldıktan sonra iki başkan adayı salonu terk etti - Son Dakika Spor