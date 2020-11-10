Metin Öztürk: Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız

Galatasaray'da 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılacak seçimde başkanlığa aday olan Metin Öztürk, "Yüzde 40 değil, yüzde yüz hazırız" dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, şu ifadeleri kullandı;"Galatasaray Yönetim Kurulu seçim kararını açıkladı. Her zaman plansız ve baskın seçimlerin Galatasarayımıza zarar verdiğini düşündüm. Ben ve ekibim, gerek yaptığımız çalıştaylarla, gerekse yüz yüze toplantılarla son 14 ayda, 1.200 üyemiz ile bir araya geldik. Yüzde 40 değil, yüzde 100 hazırız. Sorunları biliyoruz, güçlü ekibimizle ve camiamızın desteğiyle çözemeyeceğimiz sorun yok. Yaşasın Galatasaray."