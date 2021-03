SPOR Metin Şahin: Dünyadaki en güvenilir organizasyonlardan birini yapıyoruz

Metin Şahin: Dünyadaki en güvenilir organizasyonlardan birini yapıyoruz

"Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nı 46 ülkeden 1700 sporcu ile yapıyoruz"

"Her şeyden önce insan sağlığı"

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da düzenlenen 8'inci Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası (Turkish Open) başladı. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 'Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olan Türkiye Açık Turnuvası'nı 46 ülke ve 1700 sporcu ile gerçekleştirmeye başladık. Dünyadaki en güvenilir organizasyonlardan birini yapıyoruz.Dünyada güvenilir bir ülke olarak Türkiye'yi kabul edip, buraya gelen 46 ülke temsilcilerine teşekkür ediyorum' dedi.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, hedeflerinin Tokyo Olimpiyatları olduğunu vurgulayarak, 'Öncelikle milletimizin kandilini kutluyorum. Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olan Türkiye Açık Turnuvası'nı 46 ülke ve 1700 sporcu ile gerçekleştirmeye başladık. Maçlar bugün başladı. 7 gün boyunca devam edecek. İlk 3 gün büyükler kategorisinde maçlar başladı. Burada şu anda yarı finalde olanlar var, final oynayacak olanlar var. Bütün hedef, öncelikle yapılacak olan Tokyo Olimpiyatları. Tokyo Olimpiyatları'nda Türkiye 4 kadın sporcuyla tam kota alan bir ülkedir. Aynı zamanda 6 engelli sporcumuzla tam kadro giden tek ülkedir. Buradan sporcularımızın başarısı noktasında, gelecekle ilgili bu maçların çok büyük önemi var. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Dünyada güvenilir bir ülke olarak Türkiye'yi kabul edip, buraya gelen 46 ülke temsilcilerine teşekkür ediyorum. Katılan sporculara da başarılar diliyorum' diye konuştu.

'DÜNYADAKİ EN GÜVENİLİR ORGANİZASYONLARDAN BİRİNİ YAPIYORUZ'

Pandemi koşullarında güvenilir bir organizasyon yaptıklarını belirten başkan Şahin, 'Türkiye, Tokyo Olimpiyatları için bir hedef koymuştur ve bugün katılım sayısında, geçmiş olimpiyatlara bakarak 3-4 misli daha fazla bir takılımla Tokyo'ya gitmektedir. Aynı zamanda mayıs ayında yapılacak olan olimpiyat Avrupa seçmesinde de 2 erkek sporcumuzu inşallah katmayı hedefliyoruz. Bütün bunlarla beraber hedefimiz orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı göndere çektirmek ve İstiklal Marşımızı çaldırmaktır. Bu hedefe de yakınız. Geçmişten bugüne gelen başarılarla 4 olimpiyatla ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Altın, gümüş madalyalar aldık. Burada da hedefimiz budur. Bu şampiyona şunu da gösteriyor ki dünyadaki en güvenilir organizasyonlardan birini yapıyoruz. Girişten itibaren tamamen pandemi kurallarına uygun olarak hem covid testleri yapılıyor hem de hijyen tedbirleri en üst düzeyde alındı. Bunun için de Dünya Federasyonu'nu ve Avrupa Federasyonu destekleriyle en iyi şekilde burada gerçekleştiriyoruz' ifadelerini kullandı.

'HER ŞEYDEN ÖNCE İNSAN SAĞLIĞI'

Başkan Metin Şahin, kurallar dahilinde maçları yaptıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

'Her şeyden önce insan sağlığı çok önemli. Dünya Federasyonu, Avrupa Federasyonu ve aynı zamanda da Sayın Bakanlığımızın desteğiyle gördüğünüz gibi burada insan kalabalığı yok, seyirci yok ama bunu yapılması gerekiyor. Yavaş yavaş Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmamız gerekiyor. Amerika'da yapılıyor, Avrupa'da yapılıyor. Bizden önce Sofya'da aynı turnuva yapıldı. Biz de bunu her sene yaptık. Büyük bir dikkatle gerçekleştiriyoruz. Sporcularımıza, katılan ülkelere başarılar diliyorum. İnşallah her şey bizim istediğimiz gibi olimpiyat yolunda güzel olur. Milletimizin kandilini kutluyorum, bizlere dualarını esirgemesinler.?