Metin Şahin'e Tokyo 2020'de görev

Dünya Tekvando Federasyonu (WT), 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için Türkiye'ye önemli görevlendirmeler yaptı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre WT, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda tekvando müsabakaları için Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'i denetleme kurulu üyesi olarak atadı.

WT ayrıca 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye Tekvando Federasyonu Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya'yı, para tekvando müsabakalarında yine denetleme kurulu üyesi olarak görevlendirdi.

WT Başkanı Chungwon Choue'den gelen görevlendirme mektubunda başkan Şahin'e hitaben "Tekvando, Tokyo'da üst üste 6. kez olimpiyat oyunlarında yer almış olacak. Tekvandonun olimpiyatlarda 20. yılı ve çok önemli bir kilometre taşını geride bırakıyoruz. Bu görevlendirme, dünya tekvandosunun size olan güveninin bir karşılığıdır. Her zaman olduğu gibi bu görevin altından da başarıyla kalkacağınıza inanıyorum." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Metin Şahin, dünya sporunun zirvesi olan organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini belirtti.

Aynı zamanda WT Yönetim Kurulu üyesi olan Şahin, "Tokyo'da hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarında tarafımıza önemli görevler verildi. Bu görevler işimizi ne kadar iyi ve doğru yaptığımızın bir göstergesi. Yıllardır uluslararası arenada önemli ölçüde söz sahibiyiz. İki organizasyonda hem sportif hem de idari açıdan ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tokyo'da tekvando müsabakaları 25-28 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak. Para tekvando 2020 yılında ilk kez paralimpik oyunlarında yer alacak. Oyunlarda para tekvando müsabakaları ise 3-5 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.