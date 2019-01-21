Metin Şenergüç Anısına Londra'da Sergi Açılıyor
19 dakika önce
İNGİLTERE'nin başkentinde 15 Aralık'ta hayatını kaybeden ressam Metin Şenergüç'ün eserleri 28 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında '146 Kingsland High St E8 2NS' adresindeki Homefinder - an Other Place'da sergilenecek.
İNGİLTERE'nin başkentinde 15 Aralık
'ta hayatını kaybeden ressam Metin Şenergüç'ün eserleri 28 Ocak-22 Şubat tarihleri arasında '146 Kingsland High St E8 2NS' adresindeki Homefinder - an Other Place'da sergilenecek.
Hafta içinde 10.00-17.00 saatleri arasında, cumartesileri ise 10.00-13.00 saatleri arasında görülebilecek serginin açılış ve anma günü 27 Ocak Pazar günü saat 13.00-18.00 arasında yapılacak. Şenergüç'ün anısına düzenlenen serginin davetiyesinde "Yaşamı boyunca özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren, sanat ve kültür adamı, ressam Şenergüç'ü anmaya tüm dostları ve toplum davetlidir" ifadeleri yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:00
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