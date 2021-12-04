Büyükşehir'den Kitap Fuarı'nda "En Özel" Konser - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel düzenlenen konserde sanatçı Metin Şentürk sevenleriyle buluştu. Sanatçı Şentürk, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, özel günde böylesi anlamlı bir etkinliği düzenlediği için teşekkür etti.

Merhum şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç anısına Kayseri 4. Kitap Fuarı'nın düzenlendiği Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşen konsere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KUM SANATI İLE MUHTEŞEM GÖRSEL ŞÖLEN

Konser öncesi Kum Sanatı Sanatçısı Tarkan Köylü'nün kumdan yaptığı sanat eseri, büyük beğeni topladı. Işıklandırılmış bir masa üzerinde dev ekrana yansıtılan kum sanatında Köylü, izleyenlere muhteşem bir görsel şölen sundu.

Ardından sahne alan sevilen sanatçı Metin Şentürk, birbirinden güzel parçaları ile hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

ŞENTÜRK'TEN BÜYÜKKILIÇ'A EN KALBİ TEŞEKKÜR

Sanatçı Şentürk, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, özel günde böylesi anlamlı bir etkinliği düzenlediği için teşekkür ederek, "Kalbimle, duygularımla, beynimle ve tüm sevgimle buradayım. O kadar güzel, o kadar heyecanlı ve anlamlı bir günde Sayın Memduh Başkanım, Büyükşehir Belediye Başkanım, sizinle bir araya getirdiği için kendisine tüm kalbimde teşekkür ediyorum" dedi.

Konserin sonunda Sanatçı Şentürk'e çocuklar tarafından çiçek takdim edilirken, Vali Şehmus Günaydın, "Engel tanımayan gençlerimiz ve çocuklarımız özel bir günde aramızda bulunan Metin kardeşimize teşekkür ediyoruz. Engel tanımayan bu kahramanlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza her zaman destek olacağız, onların bütün ihtiyaçlarını, taleplerini başımızın üstünde diye karşılayacağız. Devletimiz, hükümetimiz tarafından, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok önemli düzenlemeler yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Büyükşehir belediye başkanımız, diğer belediyelerimiz sizin için çalışıyor" diye konuştu.

"GERÇEKTEN HARİKA BİR GECEYDİ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da "Metin beye özellikle teşekkür ediyorum, gerçekten gönül insanı, vatan sevdalısı, millet sevdalısı canımıza, dostumuza Allah hayırlı, uzun ömürler versin. Gerçekten harika bir geceydi" ifadelerini kullandı.