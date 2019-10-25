Metin Şentürk ekrana dönüyor

Ünlü şarkıcı, başrollerini Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga ve Kemal Kuruçay'ın paylaştığı dizide, Çınar Altı Mahallesi'ne video kasetçi açmaya gelen Ferit'i canlandıracak.
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25.10.2019 10:32:26. #1.12#
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