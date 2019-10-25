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Metin Şentürk ekrana dönüyor

37 dakika önce

Ünlü şarkıcı, başrollerini Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga ve Kemal Kuruçay'ın paylaştığı dizide, Çınar Altı Mahallesi'ne video kasetçi açmaya gelen Ferit'i canlandıracak.

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Ünlü şarkıcı, başrollerini Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Conka, Ayşe Tolga ve Kemal Kuruçay'ın paylaştığı dizide, Çınar Altı Mahallesi'ne video kasetçi açmaya gelen Ferit'i canlandıracak.

Rasim Öztekin, Kemal Kuruçay, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:54 
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