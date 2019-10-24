Metin Şentürk hangi diziye dahil oldu?
1 saat önce
Yapımcılığını Birol Güven'in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay'ın oturduğu dizide Metin Şentürk, Ferit karakterine hayat verecek.
Yapımcılığını Birol Güven'in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay'ın oturduğu dizide Metin Şentürk, Ferit karakterine hayat verecek.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:14
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