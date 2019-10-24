Son Dakika Haberleri: Metin Şentürk hangi diziye dahil oldu?
Son Dakika Magazin Metin Şentürk hangi diziye dahil oldu?

Metin Şentürk hangi diziye dahil oldu?

1 saat önce

Yapımcılığını Birol Güven'in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay'ın oturduğu dizide Metin Şentürk, Ferit karakterine hayat verecek.

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Yapımcılığını Birol Güven'in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay'ın oturduğu  dizide Metin Şentürk, Ferit karakterine hayat verecek.

Metin Şentürk, Birol Güven, Bora Füzesi, Yönetmen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:14 
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