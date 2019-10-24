Metin Şentürk hangi diziye dahil oldu?

Yapımcılığını Birol Güven 'in, senaryosunu Birol Güven ile MinT yazar ekibinin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Bora Tekay'ın oturduğu dizide Metin Şentürk , Ferit karakterine hayat verecek.

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