Metin Şentürk, hayranlarıyla buluştu - Son Dakika

Sanatçı Metin Şentürk, Sezai Karakoç'un anısına Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Kitap Fuarı açılışı dolayısıyla Kayseri'de konser verdi.

Dünya Ticaret Merkezi'ndeki alana kurulan çadırdaki konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Şentürk'ün, sevilen parçalarını seslendirdiği konsere vatandaşlar da sanatçıya cep telefonlarının ışıklarıyla eşlik etti.

Konseri, Kayseri Büyükehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da bir süre izledi.