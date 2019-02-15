Metin Şentürk Konserinde Evlilik Teklifi
2 saat önce
SANATÇI Metin Şentürk, Sevgililer Günü'nde Adana'da sahne aldı.
SANATÇI Metin Şentürk
, Sevgililer Günü
'nde Adana
'da sahne aldı. Şentürk'ün bir hayranı, sahneye çıkarak sevgilisine evlenme teklifi yaptı. Çukurova
Belediyesi'nin Sevgililer Günü nedeniyle düzenlediği konserde sanatçı Metin Şentürk sahne aldı. Güzelyalı
Kapalı Semt Pazarı'ndaki konserde şarkıcı binlerce kişiyi birbirinden güzel şarkılarla coşturdu. İzleyicilerden Erhan Çoban, sahneye çıkarak sevgilisi Necla Çimeli'ye evlenme teklifi yaptı. Metin Şentürk de "Burada soruları ben sorarım. Evlenme teklifi için çok düşündün mü?" dedi. Çoban da "Bir kez düşündüm ve sahneye çıktım" yanıtını verdi. Teklif üzerine çok heyecanlandığı gözlenen Necla Çimeli'nin "Evet" cevabı vermesi konsere gelenler tarafından alkışlandı. - Adana
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:58 Kaynak: DHA
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