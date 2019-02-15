Son Dakika Haberleri: Metin Şentürk Konserinde Evlilik Teklifi

Metin Şentürk Konserinde Evlilik Teklifi

2 saat önce

SANATÇI Metin Şentürk, Sevgililer Günü'nde Adana'da sahne aldı.

Metin Şentürk Konserinde Evlilik Teklifi, System.String[]
SANATÇI Metin Şentürk, Sevgililer Günü'nde Adana'da sahne aldı. Şentürk'ün bir hayranı, sahneye çıkarak sevgilisine evlenme teklifi yaptı.

Çukurova Belediyesi'nin Sevgililer Günü nedeniyle düzenlediği konserde sanatçı Metin Şentürk sahne aldı. Güzelyalı Kapalı Semt Pazarı'ndaki konserde şarkıcı binlerce kişiyi birbirinden güzel şarkılarla coşturdu. İzleyicilerden Erhan Çoban, sahneye çıkarak sevgilisi Necla Çimeli'ye evlenme teklifi yaptı. Metin Şentürk de "Burada soruları ben sorarım. Evlenme teklifi için çok düşündün mü?" dedi. Çoban da "Bir kez düşündüm ve sahneye çıktım" yanıtını verdi. Teklif üzerine çok heyecanlandığı gözlenen Necla Çimeli'nin "Evet" cevabı vermesi konsere gelenler tarafından alkışlandı. - Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 04:58 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Direksiyon Başında Okey Oynayan Halk Otobüsü Şoförü Yakalandı Şüphe Üzerine Durdurulan Ticari Araçtan Cephanelik Çıktı

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Eşiyle Sokakta Dans Etti Ünlü Şarkıcı Ferhat Tunç İçin 20 Yıla Kadar Hapis İstemi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 19:00:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metin Şentürk Konserinde Evlilik Teklifi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]