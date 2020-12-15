METİN ŞENTÜRK KORONAVİRÜSE YAKALANDI
15.12.2020 01:12
Metin Şentürk, koronavirüse yakalandı. Şarkıcı, "Tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok" dedi
Metin Şentürk, koronavirüse yakalandı. Twitter'dan açıklama yapan şarkıcı, "Sevgili dostlar Covid-19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumun şu an iyi ve endişe edilecek bir durum yok. Bu haberi benden duyun istedim. Önlemlere dikkat edin, hepinizi seviyorum. Zaten pozitifim adamdım testimin negatif çıkmasını bekleyemezdik. Zaman zaman bilgilendireceğim" diyerek, sevenlerine bilgi verdi.
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