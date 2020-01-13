METİN ŞENTÜRK'ÜN ACI GÜNÜ - Son Dakika
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METİN ŞENTÜRK'ÜN ACI GÜNÜ

6 saat önce

Uzun süredir yoğun bakımda olan şarkıcı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, 90 yaşında hayatını kaybetti.

METİN ŞENTÜRK'ÜN ACI GÜNÜ, System.String[]

Uzun süredir yoğun bakımda olan şarkıcı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, 90 yaşında hayatını kaybetti. Şükrü Şentürk Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi taziyeler Metin Şentürk kabul etti. Metin Şentürk'ü acı gününde İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı.

Şükrü Şentürk'ün cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi.

Şükrü Şentürk geçtiğimiz Ağustos ayında rahatsızlanarak Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Metin Şentürk'ün taziyeleri kabul etmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Metin Şentürk, Fatih Camii, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:56 Kaynak: DHA
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