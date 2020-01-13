Metin Şentürk'ün babası son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, son yolculuğuna uğurlandı. Babasının tabutunu omuzlayan Şentürk'ün hayli üzgün olduğu görülürken, cenaze törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve sanat camiasından çok sayıda kişi katıldı.



Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk için cenaze töreni düzenlendi. Bugün öğle namazını müteakiben Fatih Camii'nde düzenlenen törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, oyuncu Oktay Kaynarca, Şoray Uzun ve sanat dünyasından isimler katıldı. Taziyeleri Metin Şentürk kabul etti. Cenaze namazı sonrası babasının tabutunu omuzlayan Metin Şentürk'ün hayli üzgün olduğu görüldü.



Şükrü Şentürk'ün cenazesi Eski Kozlu Mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL