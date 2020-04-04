Metin Sipahioğlu: "4 Nisan saldırısının failleri artık ortaya çıkartılmalıdır" - Son Dakika
Son Dakika Spor Metin Sipahioğlu: '4 Nisan saldırısının failleri artık ortaya çıkartılmalıdır' - Son Dakika Spor

Metin Sipahioğlu: "4 Nisan saldırısının failleri artık ortaya çıkartılmalıdır"

6 saat önce

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, "4 Nisan saldırısının failleri artık bir gün bile kaybetmeden ortaya çıkartılmalıdır!

Metin Sipahioğlu:

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, "4 Nisan saldırısının failleri artık bir gün bile kaybetmeden ortaya çıkartılmalıdır! Toplumun vicdanı bu konuda daha fazla yaralanmamalı" dedi.


Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe takım otobüsüne gerçekleştirilen saldırının 5. yılında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. İlk olarak korona virüs salgını konusuna değinen Sipahioğlu, "İçinde olduğumuz küresel salgın dolayısıyla tüm ülkemize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlamak istiyorum. Korona virüs dolayısıyla hastanede olan vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Sağlık mücadelesinde bizler için en ön cephede savaşan tüm sağlık çalışanlarımıza da en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Çok büyük bir iş, çok büyük bir kahramanlık yapıyorlar. Bizler de vatandaşlar olarak bu konuda yapmamız gerekenleri çok iyi biliyoruz. Olabildiğince evlerimizden çıkmamamızın bu süreci en sağlıklı şekilde atlatacağımızı sağlayacağını, canla başla bizler için mücadele eden kahraman sağlık çalışanlarına en büyük desteği evlerimizden çıkmayarak verebileceğimizi bir kez daha buradan herkese hatırlatmak istiyorum" dedi.


"Olayın aydınlatılmasını talep ediyoruz"


4 Nisan 2015'de gerçekleştirilen saldırının faillerinin ortaya çıkmasını isteyen Sipahioğlu, "Bugün 4 Nisan. Fenerbahçe'nin takım otobüsüne ve içindeki onlarca canımıza kast edilen o karanlık günün 5. yıl dönümü. Kulübümüz bugün için 'aydınlanmayan gün' ifadesini kullandı. Ben buna ufak bir ekleme yapmak istiyorum. 5 yıldır halen aydınlanmayan, aydınlanamayan gün. Bakın 1 değil, 100 değil, bugün tam 1827. güne girmişiz. Onlarca insanı öldürmeye teşebbüs edenler maalesef 1827. günde halen bulunabilmiş değiller. Hiçbir şekilde anlatılabilir bir durum değil. Ne adaletle ne vicdanla ne de hukukla bunu anlatamazsınız. Kimseye açıklayamazsınız. 4 Nisan 2015 günü Trabzon'un Sürmene ilçesinde Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın otobüsüne ateş edildi. Fenerbahçe otobüse ateş ediyorsunuz. Onca insanın canına, 110 yıllık bir çınara, milyonların sevdasına kast ediyorsunuz. Sonra da üzerinden günler, aylar, yıllar geçiyor. Bugün 5. yıl oluyor ama hala suçlular ortada yok. Suçlulara dair hiçbir gelişme de maalesef ortada yok. Böyle bir şey amacına ulaşmış olsaydı; Futbol Takımımızın aileleri, taraftarlarımız, koskoca bir camia ve onun nezdinde ülkemizdeki yansımaları düşünebiliyor musunuz? Bu işin nasıl bir amaçla yapıldığı ortada değil mi? Buradan bir kez daha emniyet güçlerimize ve adalet sistemimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sadece Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ve futbol takımına değil; bu saldırı ülkemizin iç huzuruna kast edilmiştir. Ülkemizde iç karışıklık çıkarmak amacıyla da yapılmış olabilecek bu saldırıya dair tüm faillerin artık bulunmasını ve olayın aydınlatılarak ortaya çıkartılmasını ciddi bir şekilde talep ediyoruz. Tekrar ediyorum. Bu saldırıyla sadece Fenerbahçe Spor Kulübü'ne, 110 yıllık çınara, Futbol A Takımımıza, canlarımıza değil; aynı zamanda ülkemizin iç huzuruna da kast edilmiştir. Muhtemelen de amaç, ülkemizde bir iç karışıklık çıkarmaktır. Artık bu olayı gerçekleştiren failler kesinlikle bulunmalıdır. Şu anda olayı gerçekleştiren failler ellerini kollarını sallayarak dolaşıyorlar. Bunu kimse bilemez ama belki de bir sonraki büyük eylemlerini planlıyorlar. Önümüzdeki zamanlar için plan yapıyorlar. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki maalesef böylesine bir olayın 5 yıldır faillerinin bulunmaması, Türkiye Cumhuriyeti'ne, ülkemize ve adalet sistemimize hiç yakışmamaktadır. 110 yıllık bir çınara, onlarca cana, ülke sporumuza, ifade ettiğim gibi daha da önemlisi ülkemizin iç huzuruna kast edenler, çok muhtemel bir iç karışıklık yaratmayı hedefleyenler şu an nasıl ellerini kollarını sallayarak dolaşabiliyorlar. Bizce bunun bir açıklaması olamaz. 5 yıl oldu, 1827 gün geçti. Artık Fenerbahçelilerin ve toplumun vicdanı bu konuda daha fazla yaralanmamalı. Bu konuda Fenerbahçelilerin de toplumun da faillerin ortaya çıkmamasına tahammülleri kalmadı. Açıklanabilir bir tarafı da kalmadı. Türkiye Cumhuriyeti'ne, adalet sistemimize, ülkemize yakışan; geç kalınmış olsa da, artık bir gün daha kaybetmeden bu olayın üzerine eğilerek bu dehşet verici olayı, muhtemelen çok farklı niyetlerle gerçekleştirilen olayı ortaya çıkartmaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; 5 yıldır yani tam 1827 gündür soruyoruz. Herkes bilmelidir ki Fenerbahçe Spor Kulübü sonuna kadar bu işin takipçisi olmaya devam edecek. 4 Nisan'ı Fenerbahçe Spor Kulübü hiçbir zaman unutmadı. Unutmayacak ve kimseye de unutturmayacak. Fenerbahçe'ye tarih boyunca bu tip saldırılar yapılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Yüksek Divan Kurulu Toplantımıza teşrif ettikleri zaman da tarih boyunca bize karşı yapılan saldırıları kendisi açıklamıştı. Tarih boyunca bu tip saldırılar ve yaşananlar, bu saldırıları yapanların hedeflerinin aksine Fenerbahçe'yi, Fenerbahçe Spor Kulübü'nü ve milyonlarca taraftarını, bu kulübün milyonlarca sevdalısını her zaman daha da birbirine kenetlemiştir. Daha da büyük bir güçle dimdik ayakta durarak tüm branşlarda, tüm cephelerde sonuna kadar mücadele etmesini sağlamıştır ve sağlayacaktır. Fenerbahçe Spor Kulübü, milyonlarca taraftarıyla her zaman dimdik ayaktadır ve olmaya da devam edecektir" ifadelerini kullandı.


"Kulübümüz için en iyi adımları atacağız"


Fenerbahçe Futbol Takımı hakkında görüşlerini belirten Metin Sipahioğlu, "Şu anda tüm branşlarda ligler tatil. Belirsizlikler söz konusu. Ama önümüzdeki dönemlerde de inşallah bu salgın belasını milletçe, ulusça ve dünya olarak hep beraber atlattığımız zaman, salgın belası bittiğinde kulübümüz için en iyi adımları atacağız. Tüm gücümüzle spor sahalarına döneceğiz. Milyonlarca Fenerbahçeli olarak hep birlikte, omuz omuza tüm branşlarda başarılara yürüyeceğiz. Herkese, tüm camiamıza ve taraftarlarımıza sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü, 4 Nisan'ı hiçbir zaman unutmayacak ve unutturmayacak. Tekrar ediyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'ne, adalet sistemimize yakışan da artık bu olayın faillerini ortaya çıkarmaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Fenerbahçe Spor Kulübü, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:44 Kaynak: İHA

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