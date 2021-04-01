Metin Sipahioğlu: Bu şampiyonluklar sayılırsa Galatasaray'ın hiç işine gelmeyecek

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e cevap vererek, "Bu şampiyonluklar sayılırsa Galatasaray'ın hiç işine gelmeyeceği için her türlü lobilerini, her türlü faaliyetlerini yaparak bütün camia olarak birleşerek, bu bir başarı hikayesidir onu da söyleyeyim, bugüne kadar bu şampiyonlukları saydırtmamayı başardılar" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, kulüp televizyonunda Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e cevap vererek sarı-lacivertli ekibin 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili başvurusu hakkında açıklamalarda bulundu.