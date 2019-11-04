Son Dakika Haberleri: Metin Tekin: "Ben olsam Gustavo'nun yerine..."
Son Dakika Spor Metin Tekin: 'Ben olsam Gustavo'nun yerine...'

Metin Tekin: "Ben olsam Gustavo'nun yerine..."

7 saat önce

Metin Tekin'in açıklamaları şöyle;Fenerbahçe topa hakim oldu ama yaratıcı olamadı.

Metin Tekin:

Metin Tekin'in açıklamaları şöyle;


Fenerbahçe topa hakim oldu ama yaratıcı olamadı. Bir iç saha maçı gibi oynuyorsunuz, bekleri de iç saha oyunu gibi kullanmalısınız. Muriqi'yii besleyecek olan Isla ve Hasan Ali'dir. Çok yanlış bir şey değil kanatlara gitmek. Son bölümü son çözüm buymuş gibi oynadılar.


GÖRDÜĞÜMÜ YORUMLUYORUM


Diyelim ki, hakemlere deklare ediliyor maç sonuçları. Oyuncular bunu yener. Ben Beşiktaş'ta oynadım. İlker Yağcıoğlu ise Fenerbahçe'de. Ben burada gördüğümü yorumluyorum. Beşiktaş aleyhine bir şey dediğimde, 'Sen nasıl Beşiktaşlısın' diyorlar. Ne alaka bu? Benim ne haddime... Ben burada gördüğümü yorumluyorum. Bunu bir organizasyon gibi görmek... Ben bunu biliyor olsam yorumculuk işini yapmam. Bu oyun 50-60 yıldır popüler. Bu oyunu 2 şey bitirir. Şike ve şiddet.


BEN OLSAM GUSTAVO'NUN YERİNE...


Gustavo o bölgeden 8 gol atıyorsa çok özel olur. Fenerbahçe'nin orada ikameleri vardı. Ozan, Jailson... Bu maliyete daha yaratıcı bir oyuncu alınabilirdi. Çok yaratıcı işlerin arasında olur mu? Bir futbol takımını fayda ve maliyet açısından değerlendirmek istiyorum. Ben olsam o maliyete başka mevkilerin oyuncularını tercih ederdim. Ben Gustavo'ya kötü demiyorum.


EMRE'YE KART


Emre Belözoğlu hakemin kolundan tutuyorsa sarı kart verilmeliydi. Tutuyor ve pozisyon sarı kart.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:42 
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