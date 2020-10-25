Metin Tekin'in Samsunspor sevgisi - Son Dakika

Metin Tekin'in Samsunspor sevgisi

25.10.2020 17:15

- Metin Tekin'in Samsunspor sevgisi Eski milli futbolcu ve ünlü futbol adamı Metin Tekin'den Samsunspor'a sevgi dolu sözler geldi.

- Metin Tekin'in Samsunspor sevgisi

SAMSUN - Eski milli futbolcu ve ünlü futbol adamı Metin Tekin'den Samsunspor'a sevgi dolu sözler geldi.

Samsunspor'un eski yöneticilerinden Şafak Gedikoğlu'nun misafiri olan eski milli futbolcu ve ünlü futbol adamı Metin Tekin'den Samsunspor'a sevgi dolu sözler geldi. İstanbul Samsunsporlular Derneği üyelerine de selamlarını gönderen Tekin, "Seneye Süper Lig'deyiz" derken devam eden sezon için umut dolu sözler sarf etti.

Süper Lig vurgusu yapan Tekin, ayrıca şunları söyledi:

"Ben Samsunspor'dan sadece keyifle değil, sevgiyle bahsediyorum. Bir Samsunsporlu ile tanışma imkanımız olunca hemen muhabbet tabii ki Samsunspor oluyor. Ben 1999-2000 yılında ilk antrenörlük hayatımda Samsun'da rahmetli Erdoğan Arıca'nın yardımcı antrenörü idim. Harika anılarla, harika dostluklar biriktirdim. O yüzden aradan geçen 20-21 yıla rağmen Samsun ve Samsunspor'u halen sevgiyle hatırlıyorum. Samsunspor çok büyük bir kulüp ve umuyorum bu sene lige çıkacak ve Samsunspor'u yorumlama imkanı da bulacağım. İstanbul Samsunsporlular Derneği'ndeki herkese sevgilerimi iletiyorum. Umuyorum önümüzdeki yıl Süper Lig'deyiz."

Metin Tekin'in Samsunspor sevgisi
Metin Tekin'in Samsunspor sevgisi
Metin Tekin'in Samsunspor sevgisi
Metin Tekin'in Samsunspor sevgisi

Metin Tekin, Samsunspor, Futbolcu, Milli, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Metin Tekin'in Samsunspor sevgisi - Son Dakika Spor


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