METİN TOPUZ'A 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel METİN TOPUZ'A 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ - Son Dakika

METİN TOPUZ'A 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

7 saat önce

FETÖ ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı.

METİN TOPUZ'A 15 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ, System.String[]

FETÖ ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaada, Topuz'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep etti. Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "gizliliği ihlal etme" suçlarından ise beraat istendi.

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Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 11:47 Kaynak: DHA
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