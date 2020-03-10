Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika

Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı

6 saat önce

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı.

Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı, System.String[]

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık, Topuz'un 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti.


FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle, 'askeri ve siyasi casusluk' suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Metin Topuz ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile Topuz'un ailesi izleyici olarak yer aldı.


Savcılık İtalya'daki tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmesini istedi


Duruşmaya ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, İtalya'da yaşayan tanık Feyyaz Öztürk'ün ifadesinin alınması için İtalya makamlarından adli yardım istenildiğini ancak tanığa ulaşılamadığı için ifadesinin beklenilmesinden vazgeçilmesini talep etti. Duruşmada, davaya ilişkin toplanacak delil kalmadığını belirterek mütalaasını açıklayan savcı, Topuz'un 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.


Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Topuz hakkında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme', 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Gizliliğin ihlali' suçlarından ise beraat kararı verilmesini talep etti.


Duruşma savcısının mütalaasını açıklamasının ardından söz alan Topuz'un avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Duruşmada söz alan Metin Topuz ise emniyet görevlileriyle, konsolosluktaki tercümanlık görevi dolayısıyla görüştüğünü kaydetti.


Mahkeme heyeti, Topuz'un tutukluluk halinin devamına hükmederek, Topuz ile avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

FETÖ'nün hücre evine yapılan baskında kadın pedi üzerinde şifreli notlar yakalandı
FETÖ/PDY üyelerinin kendi aralarında kurduğu "LOVE" isimli izdivaç grubu deşifre oldu Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede tehdit etti: Sevgiline mini etek giydireceğim 40 kişiyi 30 milyon TL dolandıran "Bitcoin Safiye" elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:08:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]