Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika

Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı

6 saat önce

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı.

Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı, System.String[]

FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğu gerekçesiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a ilişkin savcı mütalaasını açıkladı. Savcılık, Topuz'un 'örgüt üyeliği' suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle, 'askeri ve siyasi casusluk' suçlamasıyla yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Metin Topuz ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ile Topuz'un ailesi izleyici olarak yer aldı.

SAVCILIK İTALYA'DAKİ TANIĞIN DİNLENİLMESİNDEN VAZGEÇİLMESİNİ İSTEDİ

Duruşmaya ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, İtalya'da yaşayan tanık Feyyaz Öztürk'ün ifadesinin alınması için İtalya makamlarından adli yardım istenildiğini ancak tanığa ulaşılamadığı için ifadesinin beklenilmesinden vazgeçilmesini talep etti. Duruşmada, davaya ilişkin toplanacak delil kalmadığını belirterek mütalaasını açıklayan savcı, Topuz'un 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, Topuz hakkında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükumetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme', 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme', 'Gizliliğin ihlali' suçlarından ise beraat kararı verilmesini talep etti.

Duruşma savcısının mütalaasını açıklamasının ardından söz alan Topuz'un avukatları, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Duruşmada söz alan Metin Topuz ise emniyet görevlileriyle, konsolosluktaki tercümanlık görevi dolayısıyla görüştüğünü kaydetti.

Mahkeme heyeti, Topuz'un tutukluluk halinin devamına hükmederek, Topuz ile avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için duruşmayı erteledi.

(İrem Demir/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüfekle vurduğu eski eşini mahkemede tehdit etti: Sevgiline mini etek giydireceğim
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'den ABD'ye giden kadında koronavirüs tespit edildi" iddiasını yalanladı ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Rusya ve Esed'e gözdağı: Ateşkes bozulursa yaptırımla karşılık veririz Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli

Son Dakika Haberleri
20:00 İspanyollar koronavirüs endişesiyle marketlere akın etti
20:00 Yangını dikiz aynasından fark etti, olası faciayı önledi
20:00 İranlı Bakan Rıza Rahmani, koronavirüsü yendi
19:59 KOCAELİ Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı
19:59 BURSA Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 20:09:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Metin Topuz davasında mütalaa açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]