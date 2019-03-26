Metin Topuz'un 'Casusluk' Davasına Başlandı
2 saat önce
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un 'casusluk' davasının görülmesine başlandı.
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'un 'casusluk' davasının görülmesine başlandı.
'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek' ve 'gizliliğin ihlali' suçlarından hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 29 yıla kadar hapis cezası isteminde bulunulan Metin Topuz'un yargılanmasına başlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada yaklaşık bir buçuk yıldır tutuklu bulunan sanık Metin Topuz Silivri Cezaevi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Duruşmaya ABD İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis de izleyici olarak katıldı.
(Melike İnal/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:01 Kaynak: İHA
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