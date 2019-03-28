Son Dakika Haberleri: Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verildi

Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verildi

52 dakika önce

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verildi.

Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verildi, System.String[]
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Topuz'un tutuklanması ABD ile vize krizine neden olmuştu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:12 

İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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