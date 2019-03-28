Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verildi
52 dakika önce
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verildi.
ABD
'nin İstanbul
Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un tutukluluğunun devamına karar verildi. Topuz'un tutuklanması ABD ile vize krizine neden olmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:12
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