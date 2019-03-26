Son Dakika Haberleri: Metin Topuz'un Yargılandığı Davayı ABD Başkonsolosu da Takip Ediyor

Metin Topuz'un Yargılandığı Davayı ABD Başkonsolosu da Takip Ediyor

1 saat önce

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL DHAABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi.

Metin Topuz'un Yargılandığı Davayı ABD Başkonsolosu da Takip Ediyor, System.String[]
Haber: Özden ATİK/İSTANBUL DHA

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi.

Görüntü Dökümü:

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-Başkonsolosun adliye koridorundaki görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:28 Kaynak: DHA

DHA, Ankara, İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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