Metin Topuz'un Yargılandığı Davayı ABD Başkonsolosu da Takip Ediyor
1 saat önce
Haber: Özden ATİK/İSTANBUL DHAABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi.
Haber: Özden ATİK/İSTANBUL DHA
ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Başkonsolosun adliye koridorundaki görüntüleri
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:28 Kaynak: DHA
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