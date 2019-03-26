Metin Topuz'un Yargılandığı Davayı ABD Başkonsolosu da İzliyor
1 saat önce
ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi.
ABD
'nin İstanbul
Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara
Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi. - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:18 Kaynak: DHA
Binali Yıldırım: İstanbul'un Toplanan Vergilerden Aldığı Pay Artmalıdır
Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları
Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor
BBP'nin Gölbaşı Adayı Yücel'den Mansur Yavaş'a Destek: Oyumu Size Atacağım