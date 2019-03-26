Son Dakika Haberleri: Metin Topuz'un Yargılandığı Davayı ABD Başkonsolosu da İzliyor

Metin Topuz'un Yargılandığı Davayı ABD Başkonsolosu da İzliyor

1 saat önce

ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi.

Metin Topuz'un Yargılandığı Davayı ABD Başkonsolosu da İzliyor, System.String[]
ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer L. Davis ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde Maslahatgüzarlık görevini yapan Jeffrey M. Hovenier, Metin Topuz davasını izlemek için geldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:18 Kaynak: DHA

Ankara, İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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