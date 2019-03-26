Son Dakika Haberleri: Metin Topuz'un yargılanmasına başlandı

Metin Topuz'un yargılanmasına başlandı

1 saat önce

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un yargılanmasına başlandı.

Metin Topuz'un yargılanmasına başlandı, System.String[]
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un yargılanmasına başlandı. Topuz'un Ekim 2017'de tutuklanmasından sonra ABD ile gerilen ilişkiler vizelerin karşılıklı iptaline kadar gitmişti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:47 

İstanbul, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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