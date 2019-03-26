Metin Topuz'un yargılanmasına başlandı
1 saat önce
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un yargılanmasına başlandı.
ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un yargılanmasına başlandı. Topuz'un Ekim 2017'de tutuklanmasından sonra ABD ile gerilen ilişkiler vizelerin karşılıklı iptaline kadar gitmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:47
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