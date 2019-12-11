Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi

6 saat önce

'Askeri Casusluk' suçlamasıyla yargılanan ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi.

Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi, System.String[]

'Askeri Casusluk' suçlamasıyla yargılanan ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında firari savcı Zekeriya Öz ve bazı polis müdürleri ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle tutuklu bulunan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Topuz ile avukatları katıldı. Duruşmada ABD İstanbul Başkonsolosu Daria Darnell ve ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier ve Topuz'un ailesi izleyici olarak yer aldı.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜ TALEP EDİYORUM"

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Metin Topuz, "2 yıl 3 aydır tutukluyum. Tam olarak ne ile suçlandığımı bilmiyorum. Tutukluluğum elle tutulur, objektif, somut bir şekilde delillendirilememiştir. Aleyhimdeki ifadeler, çelişkiler ve yalanlarla doludur. Hakkımda aklı başında bir insanı inandıracak tek bir delil yoktur. Dosyaya sunduğumuz resmi belgeler suçsuzluğumu ispat etmiştir. Tahliyeme karar verilsin. Ben sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Başka bir ülkeyle bağım yok. Özgürlüğümü ve hayatımın geri kalanını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanığın beyanının ardından duruşmaya ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı, tanık Feyyaz Öztürk'ün ifadesinin ve eksik belgelerin beklenmesini istedi.

Cumhuriyet savcısının ardından söz alan sanık avukatları tahliyeye ilişkin taleplerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın suçunun vasıf ve mahiyetini göz önüne alarak tutukluluk halinin devamına hükmetti. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 10 Mart 2020'ye erteledi.

(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı
Genç muhabir canlı yayın yaparken maraton koşucusunun tacizine uğradı ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü Son dakika: ABD Senatosu Dışişleri Komisyonu'nda Türkiye'ye yaptırım öngören tasarı oylandı

Son Dakika Haberleri
19:36 Sözcü Kalın: "Mültecilerin dönüşü, BM'nin belirlediği üç ana kritere göre olacak. - Son Dakika
19:35 flaş - Son Dakika
19:35 İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı - Son Dakika
19:34 flaş - Son Dakika
19:33 Mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (3) - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:38:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Metin Topuz'un yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]