Metin Tuğra'nın duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyaç var - Son Dakika

Metin Tuğra'nın duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyaç var

16.12.2020 17:10
Metin Tuğra'nın duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyaç var, System.String[]

KARABÜK'te, sol kulak kepçesi ve kanalı olmadan doğan 2 yaşındaki Metin Tuğra Çanakçı'nın duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyaç var. Ailesi, çocuklarının duyabilmesi için yardım çağrısı yaptı.

KARABÜK'te, sol kulak kepçesi ve kanalı olmadan doğan 2 yaşındaki Metin Tuğra Çanakçı'nın duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyaç var. Ailesi, çocuklarının duyabilmesi için yardım çağrısı yaptı.

Karabük Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Göksel ve Filiz Çanakçı çiftinin oğulları Metin Tuğra Çanakçı, 'microtia' hastası olarak dünyaya geldi. Hastalık sonucu sol kulak kepçesi ve kanalı olmadan doğan ve sesleri ayırt etmekte zorlanan Metin Tuğra, kalabalık ortama girdiğinde sesleri ayırt etmekte güçlük çekiyor. Metin Tuğra'nın sol kulağının sağlıklı bir şekilde duyabilmesi için araştırma yapan çift, tedavinin ABD'de yapıldığını öğrendi. Yaklaşık 90 bin dolar ameliyat masrafı olduğunu öğrenen çift, oğullarının tedavisi için yardımcı olunmasını istedi.

Oğlunun tedavisi için 90 bin dolara ihtiyaç olduğunu belirten 2 çocuk annesi Filiz Çanakçı, "Biz ailesi olarak doğduğundan beri araştırma içerisindeyiz. Ameliyatını nerede yaptırabiliriz, nasıl duymasını sağlarız diye. Türkiye'de sadece kulak kepçesi yapılıyor. Duyumu ile ilgili bir ameliyat yapılmıyor. Araştırmalar sonucu Amerika'da bir klinik ile iletişime geçtik. Amerika'daki klinik bu ameliyatları 30 yıldır yapıyor. Aynı ameliyat ile hem kulak kanalını açıyor, hem de kulak kepçesi yapıyor. Bu ameliyat için bizden 90 bin dolar istediler. Bizim de bunu ailesi olarak karşılamamız imkansız" dedi.Tedavi için yardım istemekten başka çareleri olmadığını söyleyen anne Çanakçı, "Anne baba olarak çocuğumuzun diğer çocuklardan bir farkı olsun istemiyoruz. Kalabalık ortamlarda sessizleşiyor. Parka götürdüğümde annesi olarak seslendiğimde benim sesimi ayırt edemiyor. İlerleyen zamanda kendini fark etmeye başladığında psikolojik açıdan da bunalıma girebilir. Neden benim kulağım böyle diye sorular da yöneltecek. Tüm hayırsever iş adamlarımızdan yardım istiyoruz. Oğluma ses olsunlar istiyorum" diye konuştu.

Metin Tuğra'nın duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyaç var
Metin Tuğra'nın duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyaç var
Metin Tuğra'nın duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyaç var
Metin Tuğra'nın duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyaç var
Metin Tuğra'nın duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyaç var

Amerika Birleşik Devletleri, araştırma, Karabük, Çanakçı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Metin Tuğra'nın duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyaç var - Son Dakika


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