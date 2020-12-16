Metin Tuğra'nın duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyaç var - Son Dakika

KARABÜK'te, sol kulak kepçesi ve kanalı olmadan doğan 2 yaşındaki Metin Tuğra Çanakçı'nın duyabilmesi için 90 bin dolara ihtiyaç var. Ailesi, çocuklarının duyabilmesi için yardım çağrısı yaptı.

Karabük Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Göksel ve Filiz Çanakçı çiftinin oğulları Metin Tuğra Çanakçı, 'microtia' hastası olarak dünyaya geldi. Hastalık sonucu sol kulak kepçesi ve kanalı olmadan doğan ve sesleri ayırt etmekte zorlanan Metin Tuğra, kalabalık ortama girdiğinde sesleri ayırt etmekte güçlük çekiyor. Metin Tuğra'nın sol kulağının sağlıklı bir şekilde duyabilmesi için araştırma yapan çift, tedavinin ABD'de yapıldığını öğrendi. Yaklaşık 90 bin dolar ameliyat masrafı olduğunu öğrenen çift, oğullarının tedavisi için yardımcı olunmasını istedi.