Son Dakika Haberleri: Metin Türker ölümünün 22. yılında mezarında anıldı
Son Dakika Güncel Metin Türker ölümünün 22. yılında mezarında anıldı - Son Dakika

Metin Türker ölümünün 22. yılında mezarında anıldı

6 saat önce

Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası eski Genel Başkanlarından Metin Türker, ölümünün 22. yılında mezarı başında anıldı.

Metin Türker ölümünün 22. yılında mezarında anıldı, System.String[]

Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve Çelik-İş Sendikası eski Genel Başkanlarından Metin Türker, ölümünün 22. yılında mezarı başında anıldı.


Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de tedavi gördüğü Amerika'da hayatını kaybeden Türker için ölümünün 22. yılında Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarı başında mevlit okunarak dua edildi. Anma törenine, Türker'in yakınlarının yanı sıra, Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Çelik- İş Sendikası genel merkez yöneticileri, KARDEMİR AŞ. yetkilileri, Çelik-İş Sendikası Karabük Şube yöneticileri, Kardemir Karabükspor yöneticileri, futbolcular ve fabrika çalışanları katıldılar.


Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, burada yaptığı konuşmada, toplumsal işlerde cemiyetçilik de insanlar hoş bir seda bırakıyorsa işte Metin ağabeyimizin kabrinde olduğu gibi 22 yıl sonra da anılabiliyorsa doğru işler yapılmış demektir. Doğru insan olunmuştur demektir. Bizde Metin ağabeyimizin bıraktığı çizgiden yolumuza devam ediyoruz. Türkiye'de sendikacılık kavramı konuşulmaya başladığında Metin Türker akla gelir. Bize bıraktığı Çelik-İş sendikasını ondan aldığımız ilhamla öğrettikleriyle tecrübeyle bizde yolumuza devam ediyoruz. Karabük'te kapanan bir fabrikayı, karanlığa gömülen bir şehri tekrar rahmetli Necati Çelik, Mutullah Yolbulan ile birlikte kol kola girerek hem KARDEMİR'i hem de Karabük'ü kurtaran ender insanlardan biri olarak anılmaya devam edecektir. Dolayısı ile Genel Başkanımızla ilk tanıştığımızda da gurur duyduk, ölümünden 22 yıl sonra da gurur duyuyoruz" dedi.


Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu tören Türker'in mezarına karanfil bırakılması sonrası son bulurken, Genel Başkan Değirmen KARDEMİR eski Yönetim Kurulu Başkanı Mutullah Yolbulan'ın da mezarını ziyaret ederek dua etti. - KARABÜK

Karabük, Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İnsan öldürme hastalığı 'Amok Sendromu'nun tedavisi yok
Otobüsten düşen kadının ölümünde araç sürücüsü tam kusurlu bulundu ABD'de askeri üsse silahlı saldırı: 2 ölü, 10 yaralı Ceren Özdemir'in katil zanlısı açık cezaevine 'iyi hal' raporuyla geçmiş

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 18:53:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Metin Türker ölümünün 22. yılında mezarında anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]