Son Dakika Haberleri: Metin Tutum, Anayurt Final Spor Kulübü ile anlaştı
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Metin Tutum, Anayurt Final Spor Kulübü ile anlaştı

37 dakika önce

Melikgazi Belediyespor'dan ayrılan tecrübeli antrenör Metin Tutum, yeni sezonda Anayurt Final Spor Kulübü ile anlaştı.

Metin Tutum, Anayurt Final Spor Kulübü ile anlaştı, System.String[]

Melikgazi Belediyespor'dan ayrılan tecrübeli antrenör Metin Tutum, yeni sezonda Anayurt Final Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü ile anlaştı.


Kayseri'nin yeni kurulan kulüplerinden biri olan Kayseri Anayurt Final Spor Kulübü Voleybolda hizmet etmeye başladı. Yeni bir oluşum içerisinde olan ve 2019-2020 sezonunda ilk olarak Bölgesel Amatör Lige yükselmek isteyen Anayurt Final Spor Kulübü ardından 2.Lig ve 1.Lige yükselmek istiyor.


Voleybolda Küçük, Yıldız ve genç takımlar kategorisinde ilk olarak Kayseri'de ardından Türkiye'de ses getirmeyi hedefleyen Anayurt Final Spor Kulübü çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.


Kayseri Anayurt Final Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, " 2019-2020 sezonu için Voleybol branşında antrenör Metin Tutum ile anlaşıldı. 8 yıl Melikgazi Belediyespor Kulübünde 1.Lig, 2.Lig ve alt yapı görevlerinde bulunan tecrübeli antrenör Metin Tutum ile Melikgazi Belediyespor kulübünden toplu bir şekilde ayrılan 45 sporcusu ve yeni eklenen sporcuları ile şu anda Kayseri'deki en geniş alt yapıya sahibiz. Voleybol Küçük, Yıldız ve genç takımlar kategorilerinde Kayseri'de ve Türkiye'de çok ses getireceğiz. Ayrıca bu seneki öncelikli hedefimiz Bölgesel Ligden 2.Lige çıkmak ve oradan da hedef büyüterek en kısa zamanda 1.Lige çıkmaktır. Arkasına aldığı sponsor desteği ve tecrübeli antrenörü ile bunu gerçekleştirmek için Kayseri'de yeni bir oluşum oluşmuştur" denildi. - KAYSERİ

Melikgazi, voleybol, Türkiye, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:47 Kaynak: İHA
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