Metin Uca, İstanbul Havalimanı'nda kimlik kontrolü sırasında gözaltına alındı

Televizyon programcısı Metin Uca, Ankara'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'nda bulunan Türk Hava Yolları (THY) iç hat CIP Lounge geldi. Bilet işlemlerini yaptıran Uca'nın kimlik kontrolü sırasında hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Metin Uca, arama kararının ardından polis tarafından gözaltına alındı. Uca'nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Uca'nın, Edremit Sulh Ceza Hakimliğince açılan bir dava kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan arandığı belirlendi.

AĞIREL: FATİH SULTAN MEHMET'İN SÖZÜNÜ OKUDUĞU İÇİN ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR

Gözaltına alınan Metin Uca ile görüştüğünü söyleyen gazeteci Murat Ağırel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Metin Uca ile görüştüm. Gözaltı nedeni sergilediği 'Bunu mu demek istedim?' adlı oyununda Stefanos Yerasimos'un 'Sultan Sofraları' adlı kitabında yer alan Fatih Sultan Mehmet'in söylediği bir sözü okuması! Oyunu izleyen bir kişi rahatsız olmuş ve şikayet etmiş" ifadelerini kullandı.

METİN UCA KİMDİR?

Metin Uca, 13 Kasım 1961 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1987 yılında kazandığı Anadolu Ajansı sınavıyla muhabirliğe başladı. 1989 yılında TRT'ye geçen Uca, daha sonra televizyon kuruluşlarında kuruluşlarda muhabirlik, programcılık yaptı. Uca, kimya mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve tiyatro eğitimleri de aldı.

Metin uca, 1999 yılından sonra "Günaydın Türkiye" adlı sabah haberleri programları ve "Passaparola" adlı yarışmayla tanındı. Metin Uca, 2010 yılında yeniden Star TV'de yayınlanan "Passaparola" adlı programın sunuculuğunu yaptı.

Ayrıntılar geliyor...