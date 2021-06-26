Metin Uca'nın kıyafeti F.Bahçe seçimlerine damga vurdu! Uzak Doğu esintili gömlek sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi

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Fenerbahçe kongresi şölen havasında geçiyor. Bugün Başkan Ali Koç, Sarı-Lacivertliler'de ikinci dönemine start verecek. Saat 17.00'ye kadar oy verme işlemi devam ediyor. Camianın önde gelen isimleri gibi F.Bahçeli sanatçılar da oy vermeye katıldı.

YORUMLAR KIRDI GEÇİRDİ

Koyu Fenerbahçeli olan sanatçı Metin Uca'nın tarzı ise dikkat çekti. Uca'nın tercih ettiği kıyafet, Şahan Gökbakar'ın canlandırdığı Recep İvedik karakterinin üstündeki elbiseye benzetildi. Sosyal medyada eğlenceli yorumlar yapıldı.

İşte o yorumlar: