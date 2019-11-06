Son Dakika Haberleri: Metin Yavuz'dan kapanan 5 çırçır fabrikasına pamuk satan üreticilere prim müjdesi
Son Dakika Ekonomi Metin Yavuz'dan kapanan 5 çırçır fabrikasına pamuk satan üreticilere prim müjdesi

Metin Yavuz'dan kapanan 5 çırçır fabrikasına pamuk satan üreticilere prim müjdesi

7 saat önce

Söke'de usulsüz pamuk alımı yaptığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla kapatılan 5 çırçır fabrikasına, 20 milyon ton pamuk veren üreticinin destekleme primlerinden mağdur olmamaları için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li ile görüşme yapan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin...

Metin Yavuz'dan kapanan 5 çırçır fabrikasına pamuk satan üreticilere prim müjdesi, System.String[]

Söke'de usulsüz pamuk alımı yaptığı gerekçesiyle mahkeme kararıyla kapatılan 5 çırçır fabrikasına, 20 milyon ton pamuk veren üreticinin destekleme primlerinden mağdur olmamaları için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'li ile görüşme yapan Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, kendine ait sosyal medya hesabından primlerin ödeneceğini açıkladı.


Çiftçiye verdiği desteklerinden dolayı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye, birlikte ziyaret ettiği Aydın Milletvekili Rıza Posacı ile birlikte teşekkür ettiğini belirten Yavuz, Söke'de usulsüz pamuk alımı yaptığı gerekçesiyle kapatılan 5 fabrikaya 20 milyon kilo pamuk teslim eden üreticinin alacağı hakkedişi toplam 16 milyon TL olan primin ödeneceğini ifade etti.


Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla üreticiyi sevindirecek paylaşımda bulunan AK Partili Yavuz, "Söke'mizdeki beş fabrikaya takibi 20 milyon kilo Pamuk teslim eden üreticilerimizin alacağı yaklaşık 16 milyon TL pirim hak edişinden mağdur olmaması için Pamuk prim desteklemelerini teslim tarihi 18 Ekim 2019'a kadar onaylayan Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye her zaman çiftçimizin yanında olup, vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerimizi ilettik" dedi. - AYDIN

Bekir Pakdemirli, Aydın, Söke, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:17 Kaynak: İHA
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