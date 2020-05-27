Metin Yavuz; "Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesinin 60. yılı" - Son Dakika

Metin Yavuz; "Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesinin 60. yılı"

AYDIN (İHA) – Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri darbelerle tanışmasının, demokrasiye, milletin egemenliğine duyulan hazımsızlığın, milli iradeye ilk balyozun indirilmesinin üzerinden tam 60 yıl geçti" dedi.

Metin Yavuz;

AYDIN (İHA) – Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, "Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri darbelerle tanışmasının, demokrasiye, milletin egemenliğine duyulan hazımsızlığın, milli iradeye ilk balyozun indirilmesinin üzerinden tam 60 yıl geçti" dedi.


Metin Yavuz, yayımladığı anma mesajında; "1950 Genel Seçimlerinde 'Yeter söz milletindir' diyerek, 27 yıl boyunca iktidar olan CHP'nin saltanatlığına son veren, aldığı rekor bir oyla iktidara gelen Demokrat Parti'nin lideri olan demokrasi şehidimiz merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve yol arkadaşları, ilk olarak CHP tarafından yasaklanan Arapça Ezanı özgür bırakarak Müslüman olan ülkemizin daima Müslüman olarak kalmasını sağlamış ve kısa zamanda gerçekleştirdikleri projelerle ülkemize çağ atlatarak gönüllere taht kurmuştur. Milletin iradesini hiçe sayan cuntacı zihniyetin demokratik yönetime, antidemokratik yöntemlerle el koyması sonrasında Başbakan ve Bakanların idam sehpasına gönderilmesi ise demokrasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Milli iradenin tecelligahı olan Meclis'e, hükümete ve onların temsil ettiği değerlere yapılan 27 Mayıs Darbesinin izahı asla mümkün değildir.


Demokrasi tarihimizde silinmez bir leke oluşturan 27 Mayıs darbesi, bundan sonraki süreçte de milli iradeye karşı yapılacak darbe imkanlarının da kapılarını açmıştır. 27 Mayıs 1960 darbesinin izdüşümleri incelendiğinde 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişiminin de aynı kalemden çıktığı anlaşılmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi darbe zihniyetini bir daha geri dönmemek üzere ortadan kaldırarak tarihin seyrini değiştirmiştir. Anadolu topraklarında ezan okunduğu sürece aziz hatırası yaşayamaya devam edecek olan demokrasi şehidimiz merhum Başbakanımız Adnan Menderes ve arkadaşları, milletimizin gönlünde sonsuza dek şerefli bir davanın şehitleri olarak kalmaya devam edeceklerdir.


Bu vesileyle, 'Yeter, söz milletindir' sözleri ile sessiz kalabalıkların sesi olan aziz milletimizin oylarıyla seçilen demokrasi şehidimiz Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Adnan Menderes, Metin Yavuz, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 09:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Metin Yavuz; 'Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesinin 60. yılı' - Son Dakika

Son Dakika

ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, şimdi yılda 500 milyon lira kazanıyor 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında 2 ilimizde hiç can kaybı olmadı! İşte il il virüsten ölenlerin sayısı CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı Belgesellere taş çıkartan görüntü! Yılanın balık avı kameraya yansıdı Yaş hali 60 lira olan ancak işlenmiş toz hali 1.000 liraya kadar çıkan salepte hasat sürüyor Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı 15 ilde uygulanan seyahat yasağı 3 Haziran'da bitecek; park, bahçe vb. alanlar maske zorunluluğu ile yeniden açılacak İthal karpuz için ton başına alınan verginin 75 dolardan 300 dolara çıkartılması üreticileri sevindirdi Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu Türkiye'nin Maldivler'ini korona vurdu! Milyonlarca turist ağırlarken şimdilerde ıssız bir ada İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi Koronavirüs, çekirge istilası, şimdi de katil arı! Bir ilimizde daha ortaya çıktılar Ünlü ilahiyatçı yazar Mürşit Kavurmacı evinin yakınlarında ölü olarak bulundu
Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi Oyuncu Pelin Ermiş, mini şortlu pozlarıyla yeni imajını gözler önüne serdi         
16:05
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalmamalı         
15:49
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında 30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında         
15:46
Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti Aylar sonra bir araya gelen Erdoğan ve Bahçeli, birlikte yolculuk etti         
15:39
Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti Son Dakika: Tweetlerine uyarı gelen Trump, ABD'de sosyal medya platformlarını kapatmakla tehdit etti         
15:11
CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı         
15:10
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun? George Floyd'un polis tarafından öldürülmesine LeBron James'ten çok sert tepki: Şimdi anlıyor musun?         
15:09
Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı Survivor'un çekimlerinin yapıldığı Dominik'te yangın çıktı         
14:55
Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı Premier Lig'de temaslı antrenmanlara izin çıktı         
14:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kendisine hakaret eden 4 CHP'li hakkında suç duyurusu         
14:40
"Kovboy Muhtar" Tuğba Somkaya'nın atını vurdular         
14:32
İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı İlginç anma töreni! Bu kez darağacına darbeler asıldı         
14:28
Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım Taner Tolga Tarlacı, kendisini taklit ettiğini ileri sürdüğü Yasin'e gözdağı verdi: Onu kafes dövüşüne alacağım         
14:15
Survivor'da yaşadığı aşk sona eren Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, bir başka yarışmacıyla ilişkiye girdi Survivor'da yaşadığı aşk sona eren Mauro Icardi'nin kardeşi Ivana Icardi, bir başka yarışmacıyla ilişkiye girdi         
14:15
Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı Azgın boğa panik yarattı! Önce kamyoneti metrelerce sürükledi ardından sahiplerini kovaladı         
14:12
Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın Tanju Çolak: Mert Hakan G.Saray'la sözleşme imzalamadıysa, Fenerbahçe'ye transferi daha yakın         
14:08
Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti Aşk Adası'nın tanınan ismi Anna Vakili, bir parkta genç kızla kavga etti         
13:48
Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı Türkiye'nin konuştuğu Robin Hood, bu kez yarım milyonluk veresiye defterini satın aldı         
13:36
Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı Vatandaş endişeli! Çalışanı koronadan ölen market, karantinaya alındı         
13:21
Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi Başına dördüncü kattan caraskal düşen talihsiz işçi, feci şekilde can verdi         
13:17
Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı Maske kumaşı karaborsaya düştü, fiyat 2 dolardan 45 dolara fırladı         
13:13
Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı Zeynep'i bıçaklayarak öldüren milli boksör suç makinesi çıktı         
13:08
ABD'de ABD'de "siyahi ırkçılık" bitmiyor! Skandal görüntü sonrası sokaklara dökülen halk polisle çatışıyor         
12:58
Babası tarafından öldürülen Down sendromlu kız çocuğunun cansız bedenini sıçanlar yedi Babası tarafından öldürülen Down sendromlu kız çocuğunun cansız bedenini sıçanlar yedi         
12:54
Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası ismiyle açık hava müzesi olarak bugün açılacak         
12:51
Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı Madde bağımlısı koca, dövdüğü karısını kurtarmaya gelen babası ve ağabeyini bıçakladı         
12:49
İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor İç savaştan kaçan çocuklar, sulama kanalında ölümüne serinliyor         
12:45
Ukrayna'da Türk turistler, Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi         
12:37
Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu Bir zamanlar balık tutulan, kurbağa sesleri gelen Riva deresinin son hali yürek burktu         
12:34
Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik uyulması gereken kuralları belirledi         
12:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2020 16:21:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Metin Yavuz; "Demokrasi tarihimizin kara lekesi 27 Mayıs darbesinin 60. yılı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]