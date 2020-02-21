Metin Yavuz; "Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın her zaman emrindeyiz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Metin Yavuz; 'Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın her zaman emrindeyiz' - Son Dakika

Metin Yavuz; "Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın her zaman emrindeyiz"

7 saat önce

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer, İl Tarım Müdürü Ahmet Ökdem, DSİ 21.

Metin Yavuz;

Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, AK Parti Yenipazar İlçe Başkanı Mehmet Sümer, İl Tarım Müdürü Ahmet Ökdem, DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Köse, İlgili Şube Müdürleri ve Yenipazar Mahalle Muhtarı ile bir araya gelen Aydın Milletvekili ve AK Parti MKYK Üyesi Metin Yavuz, mahallelerin sorunları ve çözümleri yönünde gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldı.


Gerçekleştirilen toplantıda muhtarların birer mihenk taşı olduklarının altını çizen AK Partili Yavuz, "Mahallelerimizin gelişimi ve değişimi konusunda iş birliği ve çözüm sürecine ortaklık yapan değerli muhtarlarımız, en kaliteli hizmetin en hızlı şekilde halkımıza ulaştırılmasında en önemli mihenk taşlarımızdır. Bu vesile ile bugün Yenipazar programımızda ilçe kaymakamımız ve kurum müdürlerimiz ile birlikte muhtarlarımızla bir araya geldik. 18 mahallemizden bir muhtarımız mazereti olduğu için katılamadı. Diğer 17 muhtarımız ile mahallelerimizin ihtiyaçları ve çözümleri üzerine faydalı bilgi alışverişinde bulunarak gerekli notlarımızı aldık. Muhtarlarımıza katılımlarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizler, demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın her zaman emrindeyiz" dedi. - AYDIN

Mehmet Sümer, Metin Yavuz, Yenipazar, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 05:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Hakkari İl Teşkilatı, çığ tehlikesinden son anda kurtuldu
15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu Meteoroloji, Orta Ege için fırtına uyarısı yaptı Amasra'da evde çıkan yangında babaanne ile 2 torunu öldü, haberi duyan anne fenalık geçirdi

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 00:52:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Metin Yavuz; "Demokrasi zincirimizin ilk halkasını oluşturan muhtarlarımızın her zaman emrindeyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]