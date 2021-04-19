Metina'da 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi. - ANKARA