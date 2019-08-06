Metina'da teröristlere ağır darbe
1 saat önce
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:08 Kaynak: AA
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak
'ın kuzeyindeki Metina
bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK
'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığın Twitter
adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi. Sabah
saatlerinde Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.
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