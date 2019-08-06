Son Dakika Haberleri: Metina'da teröristlere ağır darbe
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Metina'da teröristlere ağır darbe

1 saat önce

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Metina'da teröristlere ağır darbe, System.String[]
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında 7 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatı ile 7 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Sabah saatlerinde Gara bölgesindekilerle beraber etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu.
Metina, Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 02:08 Kaynak: AA
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