Metina ve Kandil bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
MSB: "Hakurk
bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina
ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK
'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
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