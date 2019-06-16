Son Dakika Haberleri: Metina ve Kandil bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
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Metina ve Kandil bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

15 dakika önce

MSB: "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

Metina ve Kandil bölgesinde 7 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
MSB: "Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
Hakurk, Metina, Kandil Dağı, Güncel
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