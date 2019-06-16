Metina ve Kandil'de 7 terörist etkisiz hale getirildi
17 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:23 Kaynak: AA
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina
ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK
'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekat kapsamında, terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.
Yıllık izin kullanmayı düşünenler dikkat! Bunu yapmak zorunlu
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Sokakta yürüyen gencin suratına tiner attılar
CHP'li Özel'den MHP'nin paylaştığı videoya tepki: Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler
MSB duyurdu: İdlib'te 9 numaralı gözlem noktasına saldırı düzenlendi