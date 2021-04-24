Metina'ya kara harekatı başladı - Son Dakika

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı havadan ve karadan yeni bir harekat başlattı. Harekatta ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için chaff fişekleri kullanıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 2.5 ay aradan sonra Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı havadan ve karadan yeni bir harekat başlattı. Kuzey Irak'taki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil'deki PKK hedeflerinin ateş altına alındığı bildirildi. Harekata F-16'ların yanı sıra sınırdaki topçu birlikleri, ileri üs bölgelerindeki ateş destek unsurları ve taarruz helikopterleri katılıyor.

Metina bölgesine süper kobralar ile özel kuvvetler indirilirken, operasyon sırasında bölgeye personel taşıyan helikopterlere yönelik karşı taraftan atılacak olan ısı güdümlü füzeleri şaşırtmak için chaff fişeklerinin de kullanıldığı belirtildi.

(İHA)