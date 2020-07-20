Mehmet Metiner'den Bakan Soylu polemiğine ilişkin yeni paylaşım: Soylu ile abi kardeşiz - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile canlı yayında polemiğe giren eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, son olarak Twitter hesabından yeni bir açıklama yaptı. Metiner, "Buradan duyuruyorum: Soylu bakanımızla yaşadığımız tatsız tartışma ikimizi ilgilendirir. Biz abi-kardeşiz. Bu tartışmayı fırsat bilip üzerimizden hesaplarını görmek isteyen medyadaki o çakallar bilsinler ki biz bir ve beraberiz. Çakalların oyununu bozarız" dedi.

NE OLMUŞTU?

CNN Türk canlı yayınına konuk olan Mehmet Metiner'in "FETÖ'cüler göreve getiriliyor" sözleri üzerine Bakan Soylu yayına telefonla bağlandı. Soylu, Metiner'in sözlerini "Haksızlık" olarak niteleyerek "Bir tek FETÖ'cüyü göreve getirmişsem ve bu söylenmiyorsa bu ülkemize ihanettir" dedi.

CANLI YAYINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Metiner, Soylu'nun eleştirileri sonrasında söz almak istedi ancak Bakan Soylu, "Ben müsaade falan etmiyorum. Siz söyleyeceğinizi söylediniz. Hayırlı akşamlar diliyorum" demişti. Bunun üzerine de Mehmet Metiner, "Sizden müsaade istemedim Sayın Bakanım siz müsaade mercii değilsiniz" diyerek aynı sertlikte karşılık vermişti.

TARTIŞMA TWITTER'A TAŞINDI

Bu gelişmeler doğrultusunda Twitter hesabından yeni bir açıklama yapan Mehmet Metiner, Bakan Soylu ve kurmayları hakkında çok sert eleştirilerde bulunmuştu.

METİNER: REİS'TEN DOLAYI AK PARTİLİYİM

Cumartesi akşamı CNN Türk'te katıldığım programda asla partimi ve hükümetimi eleştirmedim. Tam tersine her zamanki gibi yüreklice savundum." sözleriyle başlayan Metiner'in açıklamasından bazı noktalar şöyle:

"Süleyman Soylu'nun adını anmadığım gibi kendisine ve bakanlığına yönelik bir eleştiride bulunmadım. Benimkisi FETÖ bulaşığı isimler konusundan her zamankinden daha duyarlı ve dikkatli olunması gerektiğine dair yaptığım kardeşane/dostane bir uyarıydı.Bu sözlerimi kim Bakan Soylu'ya ne şekilde aktardı bilmiyorum. Ama Bakanlık Müşaviri sıfatını taşıyan karakter yoksunu birinin şahsıma dair attığı tweet o kişinin kim olduğunu ortaya koyuyor. Soylu'nun hangi müşavirlerle çalıştığına bakılırsa ne dediğim anlaşılır.Kendini överek söze başlamasından üzüldüm. "Risk içinde yaşıyorum!" diye başlayan cümleler kurması üzüntü vericiydi.Bakan Soylu'nun partimi ve Reis'in hükümetini bana karşı savunur gibi yapıp suçlamalar yapması çok ağrıma gitti. Daha da ağrıma giden ve beni ziyadesiyle üzen Soylu yandaşları olarak bilinen trollerin şahsıma yönelik itibar suikastine girişmeleriydi.Hiçbir bakanın, "Terörle şöyle mücadele ediyorum, ölüm riskiyle karşı karşıyayım" deme hakkı yoktur.Defalarca söylediğim bir hususu belirtmek isterim ki ben ölümüne Reisçiyim. Reis'ten dolayı AK Partiliyim.Başarılarını takdir ettiğim Bakan Soylu keşke zaafına yenik düşüp öyle bir tartışma/kavga görüntüsünün oluşmasına sebebiyet vermeseydi.Benim trollerim yok. Mensup olduğum bir cemaat, dernek, vakıf ve tarikat yok. Sağ olsunlar seven dostlarımız var."

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